Про це розповідає журналіст з Донецька Денис Казанський, що нині живе та працює у Києві.



"У Макіївці окупанти отримали гарний подарунок на Новий рік. Ударом "Хаймарсу" знищено 19 училище у селищі Шлях Ілліча, де знаходилася казарма російських мобіків. Від будівлі практично нічого не лишилося. У місцевих чатах макіївчани повідомляють про сотні загиблих", - зазначає він у себе в ТГ-каналі.



Такий масштаб руйнування, за словами Казанського, зумовлено ще й тим, що російське командування також тримало там боєприпаси.



Знищення макіївського ПТУ №19 підтверджують російські джерела - як пропагандистські, так і суто інформаційні.



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Ці ж подробиці є і в телеграм-каналах Донецька та Макіївки, адміністратори яких симпатизують окупаційній адміністрації.



За попередніми даними військових пропагандистів з РФ, в училищі ночували мобілізовані ("мобіки") з Саратова.



Близько півночі було нібито три прильоти. З різницею в 1-2 хвилини.



При цьому частина пропагандистів вимагає "покарати винних", адже, як вони стверджують, розміщати особовий склад у незахищеній конструкції є "злочинним".



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