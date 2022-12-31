У РФ є перші передвісники громадянської війни, - Піонтковський

Про це він розповів в етері Еспресо.



Політолог прокоментував демонстративне приниження Пригожиним Медведєва та причино-наслідкові зв'язки подібних відносин у РФ.

"А за кілька днів до того, як він (Пригожин - ред.) послав Медведєва на три літери, він послав начальника генерального штабу на 5 літер, причому навіть не він, а хтось із його підлеглих. Ото був сором! Після того, як два пригожинські кримінальники послали Герасимова, міністерство оборони випустило спеціальне комюніке, що це фейк українських пропагандистів і нацистів, нічого подібного бути не могло. Після цього Пригожин знову принизив, особисто привітавши і вручивши якийсь диплом тій людині, що назвала Герасимова пі***ом. Це щось неймовірне. Це показує, що в Росії вже є громадянська війна і вона невідворотна, причому громадянська війна цілком нового типу. Це буде боротьба кримінальників між собою за величезну власність, що залишиться без господаря", - пояснив політолог.

Андрій Піонтковський додав, що залишаться величезні матеріальні потужності, здоровенні сировинні ресурси, якісь нікелеві, алюмінієві, металургійні заводи-гіганти, і за це все розпочнеться війна між приватними арміями.

"Це приватні армії – Кадирова, Пригожина, і Рогозін намагався створити, але його в ж*пу поранило. Пригожин найактивніший із них у цій громадянській війні в Росії за її величезні ресурси, бо у Пригожина сила. Начальник генерального штабу, що має ГРУ, яке зараз головне управління спецназу, – чому він не може послати кілька команд заарештувати Пригожина чи повісити? Він не може цього зробити, тому що громадянська війна вже є. У Пригожина найпотужніша й найефективніша армія. Коли пі***ом називають начальника генерального штабу, пі***ом автоматично стає верховний головнокомандувач. Це перші вісники громадянської війни на руїнах і уламках Російської імперії, також чудове для нас свідоцтво не просто концептуального руйнування системи. Я наполягаю на цьому, що це свідоцтво гарячої громадянської війни, що вже відбувається у Росії, між бандами мерзотників, які готуються ділити ту величезну власність, яка залишиться після падіння нинішньої влади", - підкреслив Піонтковський.

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Крім того, Інститут вивчення війни зазначив, що Путін стурбований відсутністю підтримки його війни серед еліт

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