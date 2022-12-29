Про це Пригожин написав в одному зі своїх телеграм-каналів.

"Так, я ознайомився з "прогнозами" і не можу ніяк прокоментувати еротичні фантазії. Звичайно, будь-яка фантазія має право існувати. Але мені здається, що брати Стругацькі в цьому краще за мене розбираються", — сказав Пригожин.

Відзначимо, що Дмитро Медвєдєв озвучив 10 "футуристичних гіпотез" на 2023 рік декілька днів тому.

Серед них підвищення ціни на нафту до $150 за барель і ціни газу до $5 тис. за 1 тис. куб. м, розпад Європейського союзу, захоплення Польщею та Угорщиною західних областей України та перемога Ілона Маска під час виборів президента США.

Вже раніше на ці прогнози відреагував американський підприємець Ілон Маск, який назвав тред Медвєдєва "епічним".

"Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, і водночас вони демонструють дивовижну необізнаність щодо прогресу штучного інтелекту та стійкої енергетики", - написав Маск у твіттері.

Відзначимо, що і Євген Пригожин і Дмитро Медвєдєв входять до найближчого оточення Путіна, які отримують і щедре фінансування і високі посади.

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