Путін стурбований відсутністю підтримки його війни серед еліт, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Під час інтерв'ю щодо настроїв росіян щодо війни в Україні Путін заявив, що впевнений, що в РФ є люди, які діють у власних інтересах. Він зазначив, що деякі російські бізнесмени, які виводять гроші з Росії, "становлять небезпеку" для країни. Також він переконаний, що 99% росіян пожертвували б усім заради країни.

Утім за ці слова російського президента розкритикували. Аналітики переконані, що миттєва критика членів суспільства говорить про те, що Путін зосереджений на тих, хто неповністю підтримує військові дії в Україні, а не навпаки.

В ISW зазначають, що такі минулотижневі заяви Путіна узгоджуються з підготовкою держдуми РФ до внесення законопроєкту про підвищення податкових ставок для громадян, які покинули країну після початку так званої спеціальної воєнної операції. Імовірно, це стане своєрідним покаранням за ухилення від військових дій.

Також в ISW повідомляють, що в Росії занепокоєні неспроможністю влади захистити критичну інфраструктуру у глибокому тилу. Так вибухи на аеродромі в Енгельсі 26 грудня викликали хвилю стурбованості серед тих, хто підтримує воєнні дії на території України.

Аналітики інформують, що суспільство піддало критиці версію міноборони РФ про те, що їхня система ППО збила український безпілотник, який наближався до енгельського аеродрому на малій висоті, унаслідок чого загинуло троє військових.

Обурилися реакцією влади зокрема мілблогери. Так російський військовий злочинець Ігор Гіркін поставив під сумнів захист тилу та саркастично висміяв спроможності російського ППО. Низка інших мілблогерів висловили невдоволення низькими технічними можливостями систем радіоелектронної боротьби.

26 грудня в районі аеродрому російського міста Енгельс Саратовської області була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.

Того ж дня стало відомо, що в Росії призначили нового командувача західного військового округу.