РФ призначила нового командувача західного військового округу, - розвідка
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у збройних силах Росії вчетверте змінився командувач західного військового округу
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"В окупаційній армії відбулась чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами західного військового округу було знято генерал-полковника Кузовльова Сергія Юрійовича, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця. Натомість західний військовий округ ЗС РФ очолив генерал-лейтенант Нікіфоров Євген Валерійович", – йдеться в повідомленні.
Раніше Нікіфоров обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного військового округу. За даними розвідки, на сьогодні він перебуває в командному пункті угруповання військ "захід" у Богучарі Воронезької області.
Формальною причиною звільнення Кузовльова був названий провал підготовки наступу на Лиманському напрямку.
"Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ: людину з орбіти Шойгу - Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна - Пригожина", – вважають у розвідці.
Зазначається, російський генерал Нікіфоров став четвертим командувачем західного військового округу від початку повномасштабного вторгнення.
До цього округ очолювали: генерал-полковник Олександр Журавльов – з листопада 2018 року по липень 2022 року, але фактично з квітня 2022 р. був відсторонений від виконання обов'язків; генерал-лейтенант Андрій Сичевой – з липня по серпень 2022 р.; генерал-лейтенант Роман Бердніков – з серпня по вересень 2022 р.; генерал-полковник Сергій Кузовльов – з листопада по грудень 2022 р.
- Як відомо, 17 грудня президент РФ Володимир Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України. Він заслухав "пропозиції командувачів щодо найближчих і середньострокових дій".
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