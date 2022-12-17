Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України
Президент РФ Володимир Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України. Він заслухав "пропозиції командувачів щодо найближчих і середньострокових дій"
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу кремля.
Зазначається, що Путін ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про ситуацію на фронті, а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами. За даними пресслужби, 16 грудня Путін провів у штабі весь день.
Також відомо, що президент країни-агресорки на нараді у штабі повідомив, що готовий вислухати пропозиції щодо найближчих та середньострокових дій щодо "спецоперації".
Пресслужба кремля оприлюднила фото і відео з наради, на яких видно, що на нараді з Путіним були, зокрема, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов, а також командувач об’єднаним угрупованням військ у війні з Україною Сергій Суровікін.
- 17 грудня очільник ЦРУ Вільям Бернс заявив, що в розвідувальному управлінні не бачать жодних чітких доказів планів Росії застосувати тактичну ядерну зброю. Скоріш за все своєю риторикою РФ має на меті залякування. Разом з тим, Вільям Бернс вважає, що на цей момент війни з Україною Росія не налаштована на реальні переговори, а Путін помилково вважає, що зможе продовжувати війну тривалий час і ніщо його не зупинить.
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