У російському Енгельсі повідомили про вибухи, лунала повітряна тривога
У районі аеродрому російського міста Енгельс Саратовської області була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За попередніми даними, є постраждалі.
Місцеві жителі повідомляють, що було чути вибухи.
- 5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області.
- Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення.
- За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним.
- Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.
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