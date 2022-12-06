5 грудня Росія вчергове влаштувала ракетний обстріл території України

5 грудня російські окупанти провели чергову ракетну атаку на нашу цивільну інфраструктуру та міста. Українська ППО традиційно відпрацювала на відмінно та з високою ефективністю. Було знищено понад 60 ракет з 70 запущених противником. Агресор застосовує вже звичну тактику знищення нашої інфраструктури та намагається вплинути на нашу стійкість та опір. Логіка цілком зрозуміла, так само як і її безперспективність. Тому такі дії окупантів для нас є зовсім не новими.

"Бавовна" на російських аеродромах стратегічної авіації

Уранці, 5 грудня, зʼявилась інформація про те, що злітно-посадкову смугу аеродрому "Енгельс" в Саратовській області було атаковано невідомим безпілотником. Вибух був настільки потужним, що його було чути за кілька кілометрів від летовища. За деякими твердженнями на аеродромі внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Хочу нагадати, що таких бомбардувальників в росіян 60, в боєздатному стані понад 20. Саме ці 20 Ту-95МС активно використовуються для пусків ракет по території України. Окремо також варто зазначити, що аеропорт "Енгельс" є базою для двох авіаційних полків військових літаків РФ. Згодом зʼявилась інформація про те, що вибухи також відбулися на військовому аеродромі "Дягилево". Це летовище також використовується для ракетних обстрілів обʼєктів інфраструктури України. За офіційною версією там вибухнув бензовоз. Авіабази "Енгельс" та "Дягилево" єдині військові летовища в РФ, на яких забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну. Саме тому вони важливі для армії РФ. В обох випадках мова йде про військові обʼєкти, які знаходяться на відстані понад 600 км від державного кордону з Україною. У ЗСУ начебто немає таких далекобійних засобів ураження. Проте є одне "але". Нагадаємо, що 9 серпня поблизу Новофедорівки в окупованому Криму було знищено 9 ворожих літаків. Тоді відстань від фронту до цієї авіабази росіян становила понад 200 км. Пізніше військове керівництво України визнало, що ці удари по військових базах в Криму - робота наших сил оборони. Багато експертів та західних ЗМІ, посилаючись на українське джерело, повідомляли, що удар по Саках був нанесений радянською зброєю, але модифікованою вже в період російсько-української війни. Дискутувати про, що саме йде мова поки зарано, проте можливість Збройних сил України діставати військові цілі на великій глибині території РФ має дуже символічне та важливе значення.



Стратегічний бомбардувальник Ту-95 (фото ілюстративне)

Україна модифікує радянські зразки озброєння для ударів по території РФ

Експерт з питань військової та цивільної авіації Валерій Романенко розповів, що у російських ЗМІ вже говорять, що ЗСУ вдарили по аеропорту "Енгельса" у Саратовській області оперативно-стратегічним безпілотником ВР-2 "Стриж". Це безпілотний літальний апарат 2-го покоління, який має дальність польоту до 1000 км. Проте, як зауважив експерт, якщо це був ВР-2 "Стриж", то його потрібно було переробити. Оскільки цей безпілотник створювався для розвідувальних цілей.



Оперативно-тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат Ту-141 "Стриж" (фото ілюстративне)

Валерій Романенко також наголосив, що ВР-2 "Стриж" цілком реально адаптувати та переробити для інших цілей. За словами експерта, безпілотник випускався на Харківському виробничому авіаційному обʼєднанні, а двигун до нього виготовлявся на Запорізькому заводі, який зараз називається "Мотор Січ". Тобто всі креслення, документація та деталі до ВР-2 "Стриж" зроблені в Україні. На думку Романенка, цей безпілотник наші спеціалісти могли переробити та перетворити на баражуючий боєприпас, або дрон-камікадзе.



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