Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Удари по авіабазах РФ мають символічне, подібне до крейсера "Москва", значення, - Згурець
Аналітика

Удари по авіабазах РФ мають символічне, подібне до крейсера "Москва", значення, - Згурець

Сергій Згурець
6 грудня, 2022 вiвторок
00:35
війна з Росією Сергій Згурець

Якими засобами ЗСУ могли атакувати військові аеродроми РФ невідомо. Проте можливість Збройних сил України діставати військові цілі на великій глибині території РФ має дуже символічне та важливе значення

5 грудня Росія вчергове влаштувала ракетний обстріл території України

5 грудня російські окупанти провели чергову ракетну атаку на нашу цивільну інфраструктуру та міста. Українська ППО традиційно відпрацювала на відмінно та з високою ефективністю. Було знищено понад 60 ракет з 70 запущених противником. Агресор застосовує вже звичну тактику знищення нашої інфраструктури та намагається вплинути на нашу стійкість та опір. Логіка цілком зрозуміла, так само як і її безперспективність. Тому такі дії окупантів для нас є зовсім не новими.

"Бавовна" на російських аеродромах стратегічної авіації

Уранці, 5 грудня, зʼявилась інформація про те, що злітно-посадкову смугу аеродрому "Енгельс" в Саратовській області було атаковано невідомим безпілотником. Вибух був настільки потужним, що його було чути за кілька кілометрів від летовища. За деякими твердженнями на аеродромі внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Хочу нагадати, що таких бомбардувальників в росіян 60, в боєздатному стані понад 20. Саме ці 20 Ту-95МС активно використовуються для пусків ракет по території України. Окремо також варто зазначити, що аеропорт "Енгельс" є базою для двох авіаційних полків військових літаків РФ. Згодом зʼявилась інформація про те, що вибухи також відбулися на військовому аеродромі "Дягилево". Це летовище також використовується для ракетних обстрілів обʼєктів інфраструктури України. За офіційною версією там вибухнув бензовоз. Авіабази "Енгельс" та "Дягилево" єдині військові летовища в РФ, на яких забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну. Саме тому вони важливі для армії РФ. В обох випадках мова йде про військові обʼєкти, які знаходяться на відстані понад 600 км від державного кордону з Україною. У ЗСУ начебто немає таких далекобійних засобів ураження. Проте є одне "але". Нагадаємо, що 9 серпня поблизу Новофедорівки в окупованому Криму було знищено 9 ворожих літаків. Тоді відстань від фронту до цієї авіабази росіян становила понад 200 км. Пізніше військове керівництво України визнало, що ці удари по військових базах в Криму - робота наших сил оборони. Багато експертів та західних ЗМІ, посилаючись на українське джерело, повідомляли, що удар по Саках був нанесений радянською зброєю, але модифікованою вже в період російсько-української війни. Дискутувати про, що саме йде мова поки зарано, проте можливість Збройних сил України діставати військові цілі на великій глибині території РФ має дуже символічне та важливе значення.


Стратегічний бомбардувальник Ту-95 (фото ілюстративне)

Україна модифікує радянські зразки озброєння для ударів по території РФ

Експерт з питань військової та цивільної авіації Валерій Романенко розповів, що у російських ЗМІ вже говорять, що ЗСУ вдарили по аеропорту "Енгельса" у Саратовській області оперативно-стратегічним безпілотником ВР-2 "Стриж". Це безпілотний літальний апарат 2-го покоління, який має дальність польоту до 1000 км. Проте, як зауважив експерт, якщо це був ВР-2 "Стриж", то його потрібно було переробити. Оскільки цей безпілотник створювався для розвідувальних цілей.


Оперативно-тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат Ту-141 "Стриж" (фото ілюстративне)

Валерій Романенко також наголосив, що ВР-2 "Стриж" цілком реально адаптувати та переробити для інших цілей. За словами експерта, безпілотник випускався на Харківському виробничому авіаційному обʼєднанні, а двигун до нього виготовлявся на Запорізькому заводі, який зараз називається "Мотор Січ". Тобто всі креслення, документація та деталі до ВР-2 "Стриж" зроблені в Україні. На думку Романенка, цей безпілотник наші спеціалісти могли переробити та перетворити на баражуючий боєприпас, або дрон-камікадзе.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Сергій Згурець
ППО
російська армія
ЗСУ
допомога Україні
ракетний удар
Колонка Згурця
Читайте також:
Андрій Петрович Сторожук (Никита) з УПЦ МП
4 грудня, 2022 неділя
Онуфрій висвятив у єпископа Івано-Франківського фігуранта скандального обшуку в Чернівцях
Анатолій Амелін
Автор Анатолій Амелін
4 грудня, 2022 неділя
Президенту брешуть про надходження податків
Петер Сіярто
4 грудня, 2022 неділя
Угорщина не буде платити мінімальну ціну за російську нафту, - МЗС
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.65
    Купівля 39.65
    Продаж 40.34
  • EUR
    Купівля 40.81
    Продаж 41.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 грудня
01:15
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
На засіданні Ставки головнокомандувача йшлося про захист банківської сфери, - Данілов
01:01
Ексклюзив
Володимир Путін
ЗСУ дали Путіну ляпаса, ядерна тріада РФ під загрозою, - військовий експерт Черник про вибухи на аеродромі "Енгельс"
01:01
Фолькер Тюрк в укритті
"Неймовірно, що це відбувається майже щодня": Верховний комісар ООН з прав людини мусив піти в укриття під час повітряної тривоги в Києві
00:52
Молдова, російська ракета
У Молдові розглянуть резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму
00:18
За добу від російських ударів в Україні загинули четверо людей
00:16
енергетика ЛЕП електрика
Внаслідок обстрілів пошкоджено електростанції та підстанції, на відновлення треба кілька днів, – Укренерго
00:02
Оновлено
Міністр оборони Олексій Резніков
Після масованої атаки Росії Резніков обговорив з Остіном посилення української ППО
2022, понедiлок
5 грудня
23:16
Януш Шеремета
У війні з Росією загинули двоє поляків з Інтернаціонального легіону
22:58
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу, сітка плей-офф
22:54
Неймар (праворуч) , Бразилія - Південна Корея
Бразилія розбила Південну Корею у 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу
22:44
Мая Санду
Президентка Молдови закликала світ посилити тиск на Росію
22:31
Президент України Зеленський
Попри публічні попередження Заходу, Києву не надавали розвідданих щодо нападу РФ, – Зеленський
22:02
Путін
"Агресивні амбіції Путіна скоротилися": Кулеба прокоментував поїздку очільника Кремля Кримським мостом
21:50
Чорногорія
Чорногорія стала третьою країною, яка підписала декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України
21:45
Спеціальна відзнака для волонтерів "Золоте серце"
В Україні започаткували "Золоте серце" для волонтерів. Відзнаку отримають 50 організацій
21:18
УПЦ МП
Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту про заборону московської церкви в Україні
21:08
HIMARS
США модифікували HIMARS для України, щоб не можна було випускати ракети по Росії, – WSJ
20:43
Ексклюзив
міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко
У Нову Каховку росіяни привозять ліки, які не мають ефекту, - мер
20:34
Оновлено
Під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета. Рятувальники оцінюють збитки
20:32
Монастир "Гола пристань" УПЦ МП на Сумщині потрапив під обстріл РФ
Під обстріли росіян потрапив чоловічий монастир УПЦ МП на Сумщині
20:29
СБУ
Балога: Може, вже час спецслужбам дати оцінку закарпатським політикам за підтримку лінії Орбана
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Goblin mode "глубінного народа"
19:59
відключення електроенергії
Укренерго запровадило аварійні відключення в усіх областях
19:46
Міноборони РФ
Убиті військові, пошкоджені літаки: РФ визнала удари по її аеродромах, заявивши про збиття дронів
19:42
електронна черга
В уряді анонсували запуск е-Черги для вантажівок на кордоні з Польщею
19:42
Лука Модріч (праворуч)
Хорватія по пенальті перемогла Японію та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022
19:30
Наслідки ворожих обстрілів, Донеччина
З початку доби РФ ударила по Україні авіацією, ракетами та всім спектром артилерії
19:19
російські військові окупанти
На Луганщині окупанти заселяються в приватні домівки, а на Херсонщині - вивозять харчі до РФ і грабують будинки, - Генштаб
19:12
ЗСУ
Ракетники і артилеристи ЗСУ вразили 8 районів скупчення ворогів і 2 пункти управління, авіація завдала 5 ударів
19:08
АМКУ оштрафував дві компанії на майже 26 млн грн за змову на торгах
18:31
відключення електроенергії
У трьох областях ввели екстрені відключення, – ДТЕК
18:06
OPINION
Михайло Гончар
Хіба в інтересах угорців купувати нафту не за $60, а за $80?
18:05
Єврокомісія: Болгарія, Румунія та Хорватія повністю відповідають вимогам для приєднання до "Шенгену"
18:01
Загарбники знову обстріляли Миколаїв
Українська ППО у понеділок збила понад 60 російських ракет
17:56
Дмитро Лубінець
В Україні через війну 15 тис. людей вважають зниклими безвісти, - омбудсмен
17:47
комендантська година
У Харківській області скоротили комендантську годину
17:43
Ексклюзив
Володимир Огризко
Україні потрібно мати потужну ракетну програму, яка триматиме агресора у тонусі, - дипломат Огризко
17:42
влучання ракет в енергетичні об'єкти
Шмигаль про ракетну атаку: вражено енергооб'єкти на Вінниччині, Київщині, Одещині, енергосистема країни функціонує
17:29
Анонс
Хрюша і Стєпашка проти ЗСУ. Програма "КонЄц спЄцопЄрацИЇ" о 18:00
17:28
Ексклюзив
нафта ембарго санкції
Нижча стеля цін на нафту дала б змогу РФ далі отримувати надприбутки, - експерт з енергетики Рябцев
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV