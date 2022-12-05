У цьому запевнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане. Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною", - написав він у Telegram.

Очільник уряду повідомив про влучання ракет у об'єкти енергетичної інфраструктури в трьох областях.

"Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що Росія обстріляла Україну в річницю підписання Будапештського меморандуму, чим укотре продемонструвала, який із неї "надійний" гарант безпеки.

Зафіксовано також влучання в енергетичний об'єкт у Кривому Розі, частину міста знеструмлено.

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