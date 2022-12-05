Кривий Ріг частково знеструмлено
У понеділок, 4 грудня, Кривий Ріг було частково знеструмлено, система працює на генераторах, наразі організовано підвезення води в мікрорайон Макулан
Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у телеграмі.
Він зазначив, що відсутність світла пов'язана з відключенням деяких котелень та насосних.
"Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15:30, місця роздачі дивіться на сайті та ФБ Міськводоканалу", - повідомив він.
Вілкул також наголосив, що є ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22 у бік міста.
- Вночі 5 грудня окупанти випустили три ракети по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Росіяни поцілили у промислове підприємство, одна людина загинула, троє поранені.
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