Під час виступу РФ у Раді ООН десятки делегатів покинули засідання на підтримку України
Десятки делегатів покинули засідання в Раді ООН з прав людини, коли на ньому почала виступати Росія, - таким чином вони висловили підтримку Україні
Про це інформує Reuters.
Серед делегатів, які залишили засідання, - посли Франції, Великої Британії та Німеччини.
"Наша підтримка України є залізною. Ми хочемо бачити справедливий і міцний мир відповідно до статуту ООН", - заявив британський посол в ООН і Світовій організації торгівлі Саймон Менлі, додавши, що Київ повинен бути за столом переговорів.
Водночас місце США в Раді ООН з прав людини залишається порожнім після рішення американського лідера Дональда Трампа вийти з організації.
У повідомленні додають, що заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін під час виступу в Раді ООН звинувачував Україну "відвертому порушенні основних прав людини" та русофобії.
- 24 лютого Рада Безпеки ООН підтримала американську резолюцію щодо війни в Україні: у ній США не називають Росію агресором.
- Водночас американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США не підтримали резолюцію в ООН "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", адже вона суперечить зусиллям Штатів розпочати переговори між Києвом і Москвою.
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