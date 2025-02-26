Під час виступу РФ у Раді ООН десятки делегатів покинули засідання на підтримку України

Про це інформує Reuters.

Серед делегатів, які залишили засідання, - посли Франції, Великої Британії та Німеччини.

"Наша підтримка України є залізною. Ми хочемо бачити справедливий і міцний мир відповідно до статуту ООН", - заявив британський посол в ООН і Світовій організації торгівлі Саймон Менлі, додавши, що Київ повинен бути за столом переговорів.

Водночас місце США в Раді ООН з прав людини залишається порожнім після рішення американського лідера Дональда Трампа вийти з організації.

У повідомленні додають, що заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін під час виступу в Раді ООН звинувачував Україну "відвертому порушенні основних прав людини" та русофобії.