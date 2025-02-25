"США звернулися з власним дуже справедливим варіантом": Рубіо пояснив, чому Вашингтон не підтримав резолюцію в ООН щодо України

Про це він розповів в інтервʼю Breitbart.

Як сказав Рубіо, у США вважають: ООН має повернутися до своєї статутної місії щодо запобігання й припинення воєн у світі, якщо прагне бути корисною у 21 столітті.

"Трамп хоче закінчити цю війну. Він вважає, що загинуло занадто багато людей, і хоче покласти цьому край. Чесно кажучи, ми не вважали, що варто мати щось в ООН, що є антагоністичним до будь-якої сторони. Ми намагаємося посадити цих хлопців за стіл переговорів. На жаль, Україна не погодилася і вони хотіли рухатися далі за своєю (резолюцією, - ред.)", - розповів держсекретар.

За його словами, Вашингтон звернувся до Ради безпеки ООН з власним текстом резолюції, який, на його думку, є "дуже справедливим і в ньому переважно йдеться, що "війна - це жахлива річ".

"Це добре, що ми зробили це в Раді безпеки, і росіяни не накладали на це вето. Я не кажу вам, що це покладе кінець конфлікту… але я, звичайно, думаю, що наша мова є найкращою мовою і, сподіваюся, вона сприятиме справі миру".