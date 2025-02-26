Помер колишній тренер "Ворскли" і "Зірки" Повстенко

Про це повідомляє Кіровоградська обласна асоціація футболу.

Валерію Повстенку було 73 роки. Причини смерті наразі не розголошуються.

"Пішла з життя людина, яка присвятила себе футболу, виховала не одне покоління гравців і зробила значний внесок у розвиток цього виду спорту", - йдеться у повідомленні.

Валерій Повстенко розпочав свою тренерську діяльність ще у 1976 році. Футбольним вболівальникам відомий роботою у полтавській "Ворсклі", кропивницькій "Зірці", у криворізькому "Гірник-Спорті", тернопільській "Ниві" та туркменському "Копетдагу".