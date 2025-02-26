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США запровадили санкції проти компаній з КНР, які сприяли поставкам в Іран компонентів для зброї

Катерина Ганжа
26 лютого, 2025 середа
22:17
Світ Держдеп США

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти шести компаній у Китаї, які були причетні до постачання ключових компонентів для іранських програм із розробки безпілотників і балістичних ракет

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Про це йдеться у офіційному повідомленні Державного департаменту США. 

"Сьогоднішня акція, яка є частиною кампанії максимального тиску президента Трампа на іранський режим, має на меті зірвати зусилля іранської компанії Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB) відновити свою мережу закупівель і продовжити отримання критично важливих деталей від іноземних постачальників", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі додали, що Сполучені Штати використовуватимуть усі наявні засоби для викриття і припинення зростаючої розробки і розповсюдження Іраном БПЛА і ракет, що дестабілізує ситуацію на Близькому Сході і за його межами. 

"Ми продовжуватимемо діяти проти складних схем, які використовує Іран для приховування придбання чутливих технологій для своїх ракетних програм і програм БПЛА.  Ці програми виробляють ракети і безпілотники, які Іран використовує проти наших союзників і експортує до своїх терористичних маріонеткових груп і Росії", - наголосили у Держдепі.

  • Раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Іран нарощує виробництво збагаченого урану, доводячи його до рівня, який можна вважати близьким до збройового. 
Теги:
Новини
Китай
Близький Схід
Іран
США
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