Питання України не буде на порядку денному зустрічі РФ і США у Стамбулі, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американські та російські представники на зустрічі 27 лютого не розглядатимуть питання України
Про це повідомляє Reuters.
"Щоб було зрозуміло, на порядку денному немає жодних політичних чи безпекових питань. Україна не стоїть на порядку денному", - зазначив Рубіо.
Під час двосторонніх переговорів у Саудівській Аравії держсекретар США та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров домовилися відновити дискусії, зокрема, щодо роботи посольств.
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- Раніше стало відомо, що в четвер, 27 лютого, у Стамбулі відбудеться зустріч представників Росії та Сполучених Штатів. Вони говоритимуть зокрема про роботу посольств.
- Також президент США Дональд Трамп відмовився назвати російського лідера Володимира Путіна диктатором.
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