Питання України не буде на порядку денному зустрічі РФ і США у Стамбулі, - Рубіо

Про це повідомляє Reuters.

"Щоб було зрозуміло, на порядку денному немає жодних політичних чи безпекових питань. Україна не стоїть на порядку денному", - зазначив Рубіо.

Під час двосторонніх переговорів у Саудівській Аравії держсекретар США та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров домовилися відновити дискусії, зокрема, щодо роботи посольств.

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