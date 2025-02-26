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Питання України не буде на порядку денному зустрічі РФ і США у Стамбулі, - Рубіо

Дар'я Куркіна
26 лютого, 2025 середа
19:40
Світ Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американські та російські представники на зустрічі 27 лютого не розглядатимуть питання України

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Щоб було зрозуміло, на порядку денному немає жодних політичних чи безпекових питань. Україна не стоїть на порядку денному", - зазначив Рубіо.

Під час двосторонніх переговорів у Саудівській Аравії держсекретар США та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров домовилися відновити дискусії, зокрема, щодо роботи посольств.

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  • Раніше стало відомо, що в четвер, 27 лютого, у Стамбулі відбудеться зустріч представників Росії та Сполучених Штатів. Вони говоритимуть зокрема про роботу посольств.
  • Також президент США Дональд Трамп відмовився назвати російського лідера Володимира Путіна диктатором.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Туреччина
Війна з Росією
США
Світ про Україну
Марко Рубіо
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