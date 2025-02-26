Лавров заявив, що представники РФ і США зустрінуться у Стамбулі 27 лютого

Про це пише російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

"Зустріч представників Росії та США з питання роботи посольств відбудеться 27 лютого у Стамбулі", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Водночас він підкреслив, що питання про долю заморожених активів Росії нікуди не зникне з порядку денного переговорів щодо України. Лавров також додав, що можливі дії проти цих активів не залишаться без відповіді з боку РФ.

Російський міністр також висловив думку, що у Кремлі вважають, що "не можна йти на домовленості, які передбачатимуть повторне накачування України зброєю".