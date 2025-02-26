Певні зміни можуть бути: Defense Express про військову допомогу від США

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Судячи з заяв високопоставлених військових, наразі постачання озброєнь від США продовжується. Це стало можливим завдяки тому, що адміністрація Байдена зробила все можливе. Вона прийняла відповідні рішення, оплативши всі постачання як у рамках президентського вилучення з арсеналів США, так і послуги американським компаніям із виготовлення різних видів озброєнь та боєприпасів до них.

Це комерційні контракти, які реалізовуватимуться протягом певного часу, оскільки озвучені крайні терміни для виконання контрактів - до кінця 2026 - початку 2027 року. Зокрема, це стосується постачання систем Patriot і ракет до них, а також інших контрактів, які виконуються компаніями, що отримали оплату з американського бюджету", - пояснив Рябих.

Військовий експерт також додав, що зі зміною голови Об'єднаного комітету штабів можливі певні зміни у військовій вертикалі, оскільки голову Об'єднаного комітету начальників штабів було змінено після того, як він впевнено заявив, що допомога Україні незмінно продовжується.

"Тому не виключаю, що певні зміни можуть бути у майбутньому, і на це може вплинути чинна адміністрація США. На фоні цього є надія, що наші європейські партнери розуміють ситуацію і приймають ще більше рішень щодо підтримки України, а також нарощування власних можливостей - як у виробництві озброєнь та боєприпасів до них, так і у фінансуванні потреб України. Симптоматичними є заяви про виділення 30 млрд євро на підтримку України", - наголосив Рябих.