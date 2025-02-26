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Головна Світ Держдеп США готує перелік винятків, аби частково розблокувати допомогу Києву, - Politico

Держдеп США готує перелік винятків, аби частково розблокувати допомогу Києву, - Politico

Дар'я Куркіна
26 лютого, 2025 середа
14:59
Світ Держдепартамент США

Державний департамент США складає список винятків із заблокованої зовнішньої допомоги Україні, який дозволять надати доступ до певної економічної та безпекової підтримки, що наразі призупинена

Зміст

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела й документ.

У матеріалі йдеться: якщо винятки затвердять - вони вийдуть за рамки обмежень, які американський держсекретар Марко Рубіо дозволив надавати по всьому світу для "життєво необхідної" допомоги.

Однак наголошується, що зараз невідомо, чи такий виняток зроблять для іноземного військового фінансування, контрольованого Держдепартаментом для України.

Відповідно до документу, з яким ознайомилося Politico, винятки стосуються різноманітних програм - від загальної економічної допомоги до знешкодження наземних мін, програм охорони здоровʼя й боротьби з наркотиками.

"Незрозуміло, чи додаткова допомога потрапить до Києва навіть за нових винятків, враховуючи, що вже затверджені відмови від гуманітарної допомоги значною мірою були заблоковані", - резюмують у матеріалі.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.

ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання всіх федеральних грантів і позик.

Федеральний суддя США тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо призупинення фінансування програм зовнішньої допомоги та грантових виплат.

29 січня Рубіо затвердив новий виняток для фінансування життєво важливої гуманітарної допомоги.
 



 

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Світ про Україну
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