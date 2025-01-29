США розблокували фінансування гуманітарних програм, які стосуються "порятунку життя", - ЗМІ
Державний секретар США Марко Рубіо затвердив новий виняток для фінансування життєво важливої гуманітарної допомоги
Про це повідомляють The Washington Post та Associted Press із посиланням на меморандум.
Зазначається, що держсекретар погодився принаймні тимчасово продовжити фінансування гуманітарних програм, які надають життєво необхідні ліки, медичні послуги, їжу, житло та допомогу для існування.
"Виконавці існуючих програм гуманітарної допомоги, що рятують життя, повинні продовжити або відновити роботу, якщо вона була зупинена", - йдеться у повідомленні, але уточнюється, що "це відновлення має тимчасовий характер і жодні нові контракти не повинні укладатися".
Водночас Держдепартамент не став робити виняток для програм, пов’язаних з абортами, гендерними програмами, допомогою трансгендерним людям та "іншою допомогою, не пов’язаною з порятунком життя".
Як пише The Washington Post, багато гуманітарних організацій, які отримали заяву Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.
- Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
- У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
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- Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
- Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
- 26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
- Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання всіх федеральних грантів і позик.
- Федеральний суддя США тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо призупинення фінансування програм зовнішньої допомоги та грантових виплат.
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