США розблокували фінансування гуманітарних програм, які стосуються "порятунку життя", - ЗМІ

Про це повідомляють The Washington Post та Associted Press із посиланням на меморандум.

Зазначається, що держсекретар погодився принаймні тимчасово продовжити фінансування гуманітарних програм, які надають життєво необхідні ліки, медичні послуги, їжу, житло та допомогу для існування.

"Виконавці існуючих програм гуманітарної допомоги, що рятують життя, повинні продовжити або відновити роботу, якщо вона була зупинена", - йдеться у повідомленні, але уточнюється, що "це відновлення має тимчасовий характер і жодні нові контракти не повинні укладатися".

Водночас Держдепартамент не став робити виняток для програм, пов’язаних з абортами, гендерними програмами, допомогою трансгендерним людям та "іншою допомогою, не пов’язаною з порятунком життя".

Як пише The Washington Post, багато гуманітарних організацій, які отримали заяву Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.