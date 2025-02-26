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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Путін довів, що можна вести велику війну без застосування ядерної зброї, - Портников

Путін довів, що можна вести велику війну без застосування ядерної зброї, - Портников

Світлана Кравченко
26 лютого, 2025 середа
19:05
Війна з Росією путін

Російський диктатор Володимир Путін, розпочавши повномасштабну війну в Україні, довів, що можна воювати за допомогою конвенційної зброї без застосування ядерної

Зміст

Про це в інтерв'ю Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

Говорячи про перспективу Третьої світової війни із застосуванням ядерної зброї, ведучий Антін Борковський нагадав, що після Другої світової, навіть попри напружені відносини країн, ядерної війни вдалося уникнути. 

Портников провів аналогію з історії і заявив, що вона зараз повторюється. 

"Ми знаємо все, що буде. Історія - точна наука. Ніякий Трамп, ніякий Путін не може її змінити. Так, ви говорите про ядерну зброю, але в принципі ми дійшли до ситуації, коли Путін довів - і це нова, до речі, абсолютно історія, - що можна воювати за допомогою конвенційної зброї без застосування ядерної. Можна робити велику війну без застосування ядерної зброї", - заявив журналіст. 

За його словами, ядерна зброя як зброя стримування може бути використана як інструмент збереження державності гравців. 

"У чому сенс ядерної зброї? Зберігається державність Російської Федерації (їй нічого не загрожує), Сполучених Штатів і Китаю. Тоді можна інакше подивитися на цю ситуацію: війна буде, але удари будуть завдаватися по території ворожих країн неядерною зброєю. А ядерною зброєю будуть завдаватися удари по території союзних країн. Скажімо, Сполучені Штати можуть використати ядерну бомбу для знищення якоїсь російської бази в Білорусі. А Російська Федерація може скинути ядерну зброю на Рамштайн. Ось так може бути. Це теж варіант", - сказав Портников.

  • Нещодавно Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що не виключає надання ядерної зброї Україні, але зауважив, що все ж це рішення залежить від президента США Дональда Трампа. 

  • Тоді президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що відмовлятися від ядерної зброї потрібно було лише в обмін на реальні гарантії безпеки, якими на той час було НАТО.


 

Теги:
Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
Віталій Портников
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