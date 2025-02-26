На Херсонщині через атаку російського БПЛА загинув чоловік
Вдень середи, 26 лютого, російська армія з дрона атакували село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, близько 14:00 окупанти атакували з дрона 65-річного жителя села Львове. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям.
Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
- Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що ворог намагається зробити з Херсонщини полігон для навчання операторів дронів.
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