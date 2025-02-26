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На Херсонщині через атаку російського БПЛА загинув чоловік

Юлія Лаврук
26 лютого, 2025 середа
16:56
Війна з Росією Херсонська область

Вдень середи, 26 лютого, російська армія з дрона атакували село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, близько 14:00 окупанти атакували з дрона 65-річного жителя села Львове. Чоловік дістав поранення, несумісні з життям.

Очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

  • Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що ворог намагається зробити з Херсонщини полігон для навчання операторів дронів.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Херсонщина
безпілотник
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