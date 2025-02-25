На Херсонщині ворог використовує особливий вид зброї, - голова облради Самойленко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог на Херсонщині використовує особливий вид зброї - це FPV-дрони, які намагаються запускати сюди десятками, а то й сотнями щодня, щоб зробити полігон для навчання операторів, щоб вони могли працювати на лінії фронту. Тому майже щодня маємо поранених. Тільки з початку року на Херсонщині загинуло 29 людей і понад 237 отримали поранення", - наголосив Самойленко.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко також додав, що Херсонщина за всі три роки війни жодного дня не спала спокійно.

"Ця ніч не була винятком, тому що починаючи з 18 години 24 лютого відбувся потужний обстріл з РСЗВ, внаслідок якого було поранено щонайменше 6 людей, з них одна дитина - 15-річна дівчина. Тобто відбуваються постійні обстріли з використанням ствольної артилерії, які відбуваються щодня і вдень, і вночі", - зауважив Самойленко.