"Змогли укласти угоду, за якою ми отримаємо свої гроші назад": Трамп заявив, що очікує на приїзд Зеленського

Про це він заявив під час першого засідання Кабінету міністрів, передає CNN.

"У нас дуже добре йдуть справи з Росією-Україною. У п'ятницю збирається приїхати президент Зеленський. Тепер це підтверджено, і ми збираємося підписати угоду", - зазначив Трамп, подякувавши міністру фінансів Скотту Бессенту та міністру торгівлі Говарду Лутніку.

Президент США додав: "Ми змогли укласти угоду, за якою ми збираємося отримати назад наші гроші, і ми збираємося отримати багато грошей у майбутньому, і я вважаю, що це доречно".

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За словами Трампа, його адміністрація "задоволена" угодою, яка може надати США доступ до рідкісноземельних мінералів України в рамках ширших переговорів щодо припинення вторгнення Росії, а також участі США у фонді реконструкції України.

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