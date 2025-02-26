"Змогли укласти угоду, за якою ми отримаємо свої гроші назад": Трамп заявив, що очікує на приїзд Зеленського
Американський лідер Дональд Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю, 28 лютого, для підписання рамкової угоди про природні ресурси
Про це він заявив під час першого засідання Кабінету міністрів, передає CNN.
"У нас дуже добре йдуть справи з Росією-Україною. У п'ятницю збирається приїхати президент Зеленський. Тепер це підтверджено, і ми збираємося підписати угоду", - зазначив Трамп, подякувавши міністру фінансів Скотту Бессенту та міністру торгівлі Говарду Лутніку.
Президент США додав: "Ми змогли укласти угоду, за якою ми збираємося отримати назад наші гроші, і ми збираємося отримати багато грошей у майбутньому, і я вважаю, що це доречно".
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За словами Трампа, його адміністрація "задоволена" угодою, яка може надати США доступ до рідкісноземельних мінералів України в рамках ширших переговорів щодо припинення вторгнення Росії, а також участі США у фонді реконструкції України.
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- Журналісти "Європейської правди" отримали повний текст рамкової угоди між Україною та США щодо корисних копалин, яку мають підписати цього тижня.
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