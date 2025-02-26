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Зірка "Конклаву" Джон Літгоу підтвердив, що зіграє Дамблдора у серіалі про Гаррі Поттера

Дар'я Тарасова
26 лютого, 2025 середа
17:15
Кіно

Американський актор Джон Літгоу, відомий за ролями у фільмах "Інтерстеллар", "Аудитор", "Конклав", розповів, що зіграє директора Гоґвортсу у майбутньому серіалі HBO про Гаррі Поттера

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Про це він сказав в інтервʼю Screen Rant.

79-річний американський актор Джон Літгоу став першим актором, якого затвердили в акторському складі майбутнього серіалу про Гаррі Поттера. Він виконає роль директора школи чарів та чаклунства Гоґвортс Альбуса Дамблдора. У фільмах за романами Джоан Роулінг цю роль грали покійні актори Майкл Гембон і Річард Гарріс.

Хоча актор не розповідає подробиць про серіал, він визнає, що ухвалення рішення було складним через величезну кількість часу, яку треба буде присвятити зйомкам.

"Це стало для мене цілковитою несподіванкою. Мені зателефонували під час кінофестивалю "Санденс" щодо ще одного фільму, і це було нелегке рішення, тому що, боюся, воно визначить останню главу мого життя. Але я дуже схвильований. Чудові люди знову звертають увагу на Гаррі Поттера. Ось чому це було таке важке рішення. Мені буде близько 87 років на вечірці з нагоди завершення [серіалу], але я сказав "так", - поділився Літгоу.

Планується, що серіал вийде наприкінці 2026 або на початку 2027 року. У HBO підтверджували, що зйомки епізодів розпочнуться влітку 2025 року на студії Warner Bros. у Великій Британії.

  • У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.
  • Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль. Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.
  • У вересні телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.
  • Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книг. 
  • У майбутньому серіалі про Гаррі Поттера британський актор Паапа Ессьєду може зіграти викладача зіллєваріння Северуса Снейпа
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