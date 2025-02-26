Зірка "Конклаву" Джон Літгоу підтвердив, що зіграє Дамблдора у серіалі про Гаррі Поттера

Про це він сказав в інтервʼю Screen Rant.

79-річний американський актор Джон Літгоу став першим актором, якого затвердили в акторському складі майбутнього серіалу про Гаррі Поттера. Він виконає роль директора школи чарів та чаклунства Гоґвортс Альбуса Дамблдора. У фільмах за романами Джоан Роулінг цю роль грали покійні актори Майкл Гембон і Річард Гарріс.

Хоча актор не розповідає подробиць про серіал, він визнає, що ухвалення рішення було складним через величезну кількість часу, яку треба буде присвятити зйомкам.

"Це стало для мене цілковитою несподіванкою. Мені зателефонували під час кінофестивалю "Санденс" щодо ще одного фільму, і це було нелегке рішення, тому що, боюся, воно визначить останню главу мого життя. Але я дуже схвильований. Чудові люди знову звертають увагу на Гаррі Поттера. Ось чому це було таке важке рішення. Мені буде близько 87 років на вечірці з нагоди завершення [серіалу], але я сказав "так", - поділився Літгоу.

Планується, що серіал вийде наприкінці 2026 або на початку 2027 року. У HBO підтверджували, що зйомки епізодів розпочнуться влітку 2025 року на студії Warner Bros. у Великій Британії.