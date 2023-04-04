Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела у Warner Bros.

Американський телеканал НВО близький до укладання угоди щодо створення нового серіалу за всесвітом "Гаррі Поттера".

Кожен із сезонів серіалу відповідатиме одній із семи книжок про Гаррі Поттера. Джерела видання зазначили, що довший хронометраж дозволить більше детально розкрити світ бестселерів Джоан Роулінг, більшість із яких сягає 500 і більше сторінок.

У створенні серіалу візьме участь і сама Роулінг, аби проконтролювати максимальну близькість до оригінального сценарію. Проте все ж, письменниця не стане одним із головних творців проєкту, зазначає Bloomberg.

HBO сподівається, що серіал про Гаррі Поттера стане "наріжним каменем" нової стримінгової стратегії, яку Warner Bros. планує анонсувати в середині квітня 2023-го.

Стратегія полягає у тому, щоб створювати фільми і телевізійні серіали, засновані на історіях і персонажах, які вже відомі глядачам.