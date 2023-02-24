Такі дані Українського інституту книги наводить Forbes Україна.

"Інтерес до української літератури потроху зростає з 2013 року, свідчать дані Українського інституту книги. З приблизно 48 кількість перекладених українських книжок зросла до понад 120 у 2021 році. У 2022-му стався стрибок – іноземці купили права на понад 230 книжок українських авторів", - пише видання.

Лідерами продажів минулого року стали "Видавництво Старого Лева", "Ранок" і Vivat.

Найбільше іноземці цікавляться творами Сергія Жадана, Оксани Забужко, Юрія Андруховича та Андрія Куркова, але останнім часом посилився інтерес до письменників-волонтерів або тих, хто став на захист України у лавах ЗСУ, – це Артем Чех, Артем Чапай, Тамара Горіха Зерня, Андрій Любка, Катерина Калитко.

Український інститут книги зазначає, що найбільший виклик у продажах прав – знайти перекладачів.