Проєкт "Українська книжкова поличка": бібліотека в Німеччині отримала книжки українською мовою
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв у межах проєкту "Українська книжкова поличка" передав українські книжки бібліотеці "Каров" у Берліні
Про це повідомило видання Читомо.
"Ми будемо продовжувати привозити книжки українською мовою для тих, хто знайшов тут прихисток", - зазначив дипломат.
Відомо, що окружна бібліотека "Каров" стала локальним центром інформації, допомоги та дозвілля для переміщених осіб з України. Зазначається, що в ній організують читання, виступи митців, культурні й просвітницькі заходи для дітей і дорослих, останнім часом також українською мовою.
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Повідомляється, що ще одним своїм завданням Олексій Макеєв вважає сприяння збільшенню друку українських книжок і книжок про Україну німецькою.
"Одним із наступних завдань буде зробити так, щоб у німецьких підручниках з історії було більше інформації про Україну, і правдивої інформації, щоб німці почали відкривати для себе історію нашої держави", - додав посол.
Зокрема відомо, що загалом посольство України в Німеччині в межах акції передало до берлінських бібліотек понад 400 книжок українською мовою. Це дитяча література, шкільні підручники та публіцистичні видання про Україну, а також надруковані Фондом Кербера книжки українською мовою для наймолодших читачів. Крім бібліотек, видання передали також у центр прийняття біженців у Берліні.
Посольство також передає підручники суботнім школам при громадських організаціях та для майбутньої Німецько-української школи.
- 10 вересня повідомлялося, що проєкт "Українська книжкова поличка" функціонує вже у 18 країнах, серед яких країни Європи, Азії, Близького Сходу, а незабаром книжки для українських дітей з’являться і в Африці.
- 4 жовтня стало відомо, що в чотирьох країнах: Україні, Німеччині, Австрії та Нідерландах - стартував книжковий проєкт для українських дітей "Better Time Stories".
- 15 січня повідомлялося, що Інститут стратегії культури видав збірку українських есеїв англійською та литовською мовами.
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