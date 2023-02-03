Про це повідомило видання Читомо.

"Ми будемо продовжувати привозити книжки українською мовою для тих, хто знайшов тут прихисток", - зазначив дипломат.

Відомо, що окружна бібліотека "Каров" стала локальним центром інформації, допомоги та дозвілля для переміщених осіб з України. Зазначається, що в ній організують читання, виступи митців, культурні й просвітницькі заходи для дітей і дорослих, останнім часом також українською мовою.

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Повідомляється, що ще одним своїм завданням Олексій Макеєв вважає сприяння збільшенню друку українських книжок і книжок про Україну німецькою.

"Одним із наступних завдань буде зробити так, щоб у німецьких підручниках з історії було більше інформації про Україну, і правдивої інформації, щоб німці почали відкривати для себе історію нашої держави", - додав посол.

Зокрема відомо, що загалом посольство України в Німеччині в межах акції передало до берлінських бібліотек понад 400 книжок українською мовою. Це дитяча література, шкільні підручники та публіцистичні видання про Україну, а також надруковані Фондом Кербера книжки українською мовою для наймолодших читачів. Крім бібліотек, видання передали також у центр прийняття біженців у Берліні.

Посольство також передає підручники суботнім школам при громадських організаціях та для майбутньої Німецько-української школи.