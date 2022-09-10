Проєкт "Українська книжкова поличка" функціонує вже у 18 країнах
Проєкт "Українська книжкова поличка" функціонує вже у 18 країнах, серед яких країни Європи, Азії, Близького Сходу, а незабаром книжки для українських дітей з’являться і в Африці
Про це повідомила дружина Президента Олена Зеленська у facebook.
За її словами, "нині "Українська книжкова поличка" функціонує вже у 18 країнах. Крім Японії та Лівану, добірка про історію, культуру України, художні твори українських авторів, література для дітей з’явилися в Національній бібліотеці Албанії".
"У Бельгії книги про Україну французькою та англійською мовами, а також видання українською поповнили брюссельську Bibliothèque Communale Hergé. Книжки українською мовою та видання про Україну арабською передали Національній бібліотеці Йорданії. У Хорватії добірки книг українською з’явились у Національній бібліотеці, в Університетській бібліотеці в Загребі та Міській бібліотеці Марка Марулича в місті Спліт", - йдеться у повідомленні.
Також вона зазначила, що "поетичні твори незламного Василя Стуса, який загинув у радянському таборі за свої переконання, Посольство України в Лівані переклало арабською мовою та надішле центральним бібліотекам 14 країн".
"Коли бачу, як розширилася географія проєкту "Українська книжкова поличка", мене переповнює радість. Вже не лише Європа – Азія, Близький Схід, незабаром і Африка, бо з Лівану обіцяють передати книги в Алжир, Марокко та Єгипет", - перша леді.
Також за її словами, "на кожному континенті з’явиться українська книга як яскраве свідчення: попри війну ми дбаємо про культуру, про збереження мови й коріння, від якого нас хочуть відірвати російські окупанти".
Вона нагадала, що нові "полички" також відкрилися в країнах, з якими Україна успішно співпрацює. Так, українська добірка з’явилася в Лінці, в міській бібліотеці, а у Франції, де проєкт стартував раніше в паризькому Центрі Помпіду, українські видання поповнили Національну бібліотеку імені Франсуа Міттерана та Університетську бібліотеку мов і цивілізацій.
"Пишаюся, що українська завдяки нашій ініціативі посяде серед них своє почесне місце", - підкреслила Зеленська.
Вона подякувала українським посольствам у цих країнах, Міністерству закордонних справ, Міністерству культури та інформаційної політики, а також державній установі "Український інститут книги", завдяки яким проєкт працює й постійно розширює межі.
- 6 вересня у німецькому Бонні відкрили виставку про жахи війни в Україні. Частину коштів, вторгованих від продажу експонатів, направлять на допомогу постраждалим українцям.
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