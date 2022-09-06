Виставка про жахи війни в Україні відкрилася у німецькому Бонні

Експозиція "Незридані сльози" знаходиться у галереї сучасного мистецтва Юдіт Андреа. До огляду представлені три десятки художніх робіт (фото, скульптури, картини) шести українських митців: Юлії Бєляєвої, Воло Бевзи, Вікторії Підуст, Саші Курмаза, Олени Субач та Марти Вовк. Всі вони об’єднані єдиною темою – страшними подіями війни проти України. Використовуючи нові форми візуальної естетики, митці намагатимуться відрефлексувати той складний досвід, який зараз отримує кожний українець, дослідити себе, свою Батьківщину, її історію та спадщину та сконцентруватися на сьогоденні.

У такий спосіб майстри прагнуть вкотре привернути увагу світу до подій в Україні. А 10% від продажів експонатів обіцяють направити на проєкти з відновлення постраждалих українських регіонів.

“Всі втомилися від війни, але ж вона, на жаль, нікуди не поділася. І я вважаю, що кожен українець зараз як той маленький солдат на своїй ниві повинен робити все, аби пришвидшити перемогу” – наголошує художник Саша Курмаз, пояснюючи свою участь у проєкті.

Думку Саші поділяє фундаторка галереї Юдіт Андреа: “Головна мета цієї виставки – нагадати німецькій спільноті, що ця жахлива війна триває. Потрібно не дати цій темі зникнути з інформаційного простору. Люди хочуть веселощів, легкості, але в такий час ми не можемо це собі дозволити”.

Художниця Юлія Бєляєва наголошує, що в її творчому доробку тема війни проглядалася ще з 2014 року: "я вважала, що я, можливо, накручую себе та перегинаю палицю. Та після 24 лютого, звісно, я так більше не вважаю”.

Назва експозиції “Незридані сльози” – це поетична відсилка до терміну Павла Тичини, який він створив у 1918 році під час Першої світової війни. І більше ніж за 100 років ця думка зберігає свою актуальність – так одностайно обґрунтовують вибір назви виставки автори та учасники проєкту. “Слова Тичини – про розлуку, біль, страждання, втрату Батьківщини. Це зараз переживають українці, залишаючись в країні, та перебуваючи за кордоном. Та після "виплакання сліз" завжди приходить полегшення".

Експозиція "Невиплакані сльози" у галереї Юдіт Андреа в Бонні (Німеччина) триватиме до 22 жовтня 2022 року. Вхід – вільний.

Проєкт реалізується завдяки обміну між галереєю Юдіт Андреа та подружжям українських художників Вікторією Підуст і Воло Бевзою.

Матеріал підготувала Ольга Альтшулер.

