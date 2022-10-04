Про це повідомили на вебпорталі органів виконавчої влади України.

Стало відомо, що проєкт дає можливість для українців за кордоном замовити подарунковий пакунок із п’ятьма книжками для дітей 3-8 років. Це ілюстровані книжки з аудіоверсіями мовою оригіналу та в перекладі.

Українські аудіоверсії книжок озвучили: Олена Зеленська, Джамала, Dorofeeva, Юрій Горбунов, Monatik.

Особливість проєкту - можливість записати індивідуальну аудіоверсію книжок: кожній дитині її може записати рідна людина, яка залишилася в Україні. Так діти можуть почути книжку, начитану голосом тата або мами, брата або сестри, бабусі або дідуся.

"Цінність проєкт в тому, що родини, які розділила війна, які давно не бачилися й сумують одне за одним, завдяки книжці та рідному голосу можуть стати ближчими. Цінність у тому, щоб знову відчути близьку людину поруч", - розповіла Олена Зеленська.

Окрім цього, проєкт "Better Time Storie"s працює на зближення культур, оскільки книжки можна послухати не тільки українською, а й німецькою чи нідерландською.

Видання підбирав Український інститут книги. Щоб зробити замовлення, потрібно заповнити форму на сайті проєкту. Також можна зробити подарунок родині українців за кордоном, задонативши на один або більше пакунків книжок. Вартість кожного - €15.

6 вересня у німецькому Бонні відкрили виставку про жахи війни в Україні. Частину коштів, вторгованих від продажу експонатів, направлять на допомогу постраждалим українцям.

Станом на 10 вересня проєкт "Українська книжкова поличка" функціонує вже у 18 країнах, серед яких країни Європи, Азії, Близького Сходу, а незабаром книжки для українських дітей з’являться і в Африці