У разі відкриття кордонів 70% українців не переїжджали б за кордон, – опитування

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 70% опитаних повідомили, що не хотіли б переїжджати до іншої країни, у разі відкриття кордону для всіх категорій населення. Зазначили, що виїхали б за таких умов - 21% респондентів. Ще 9% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Серед респондентів частка чоловіків, які хотіли б переїхати до іншої країни становить 25%, а жінок – 17%. Найчастіше про бажання виїхати за кордон для постійного проживання повідомляли респонденти віком від 18 до 29 років (33%).

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"Чим старша вікова група, до якої належить респондент, тим менша частка респондентів, які бажали б виїхати за кордон на постійне місце проживання. Серед респондентів віком від 30 до 39 виїхати за кордон бажали б 27%, серед респондентів 40-49 років – 23%, 50-59 років – 16%, а серед респондентів, яким за 60 років – 9%", – йдеться в повідомленні.

Опитування проводили в період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року методом face-to-face. Зокрема, опитали 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.