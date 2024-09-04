Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Вплив війни на чисельність населення України: депопуляція та міграція

Вплив війни на чисельність населення України: депопуляція та міграція

Крістіна Слончак
4 вересня, 2024 середа
19:51
Суспільство Чисельність населення в Україні

Наслідки війни в Україні глибоко впливають на всі аспекти життя країни, і демографічні зміни є одним з ключових викликів майбутнього

Зміст

Війна призвела до значної міграції, знищення інфраструктури та втрат серед цивільного населення, що в сукупності формує довгострокові наслідки для чисельності та вікової структури населення України.

Багато українців були змушені покинути свої домівки, що призвело до значного скорочення чисельності населення. Офіційні дані свідчать про те, що мільйони громадян стали біженцями та знайшли безпечні місця для проживання за кордоном, зокрема, жінки та діти. Водночас ці процеси поглиблюють вже існуючі демографічні проблеми.

Зменшення чисельності населення України

З початком війни мільйони українців були змушені залишити свої домівки і переїхати в інші регіони України або за кордон. За офіційними оцінками, приблизно 8 мільйонів людей емігрували, більшість з яких – жінки та діти. Хоча частина населення вже повернулась та ще повернеться після стабілізації ситуації, очікується, що значна кількість громадян все ж залишиться за кордоном, особливо молодь, яка інтегрувалась у суспільства інших країн.

Сказати точно, скільки нині проживає громадян в Україні важко, але станом на 1 лютого 2022 року ця цифра становила приблизно 41,1 млн людей. Ці дані не враховують населення Криму, але включають людей, які проживають в ОРДЛО. Таку інформацію озвучив Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи, під час телевізійного етеру на Суспільному.

Демографічна криза в Україні була і до початку війни. Війна дуже сильно поглиблює всі ці процеси. По-перше, шалене сальдо міграції — мінус 8 мільйонів. І ми не знаємо, скільки людей повернеться. Це сальдо складається з двох частин: ті, хто виїхали в Європу і ті, кого вивезла Росія, — розповів експерт.

Україна стикалася з депопуляцією ще до війни, через низьку народжуваність та високу смертність. Однак війна ще більше посилила цей процес. Внаслідок бойових дій, економічної нестабільності та руйнування інфраструктури рівень народжуваності продовжує знижуватися. Багато сімей відкладають народження дітей через невизначеність та небезпеку. Водночас смертність, як військова, так і цивільна, залишається високою. Враховуючи ці фактори, темпи депопуляції можуть суттєво зростати. Експерти прогнозують, що чисельність населення України може ще скоротитися.

Кандидатка соціологічних наук, доцентка Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку Ганна Ятвецька в матеріалі Факти ICTV пояснила:

За офіційною статистикою, у 2023 році в Україні народилося 187 тис. дітей, а померло 496 тис. людей. І це неповна статистика, бо отримати дані з тимчасово окупованих та анексованих територій неможливо. Тобто ми можемо сказати, що в Україні суттєво зменшилась кількість жителів і вона продовжує скорочуватися

Ще один важливий аспект демографічної кризи в Україні – це старіння населення. До війни Україна вже мала високий відсоток літніх людей, і цей тренд продовжиться через зниження народжуваності та еміграцію молодого покоління, зокрема, мамів із дітьми. Окрім того, значна частина трудового потенціалу покидає країну, що впливає на економічну спроможність держави підтримувати пенсійну систему та соціальні гарантії. Ще до повномасштабної війни, в Україні налічувалось більше трьох мільйонів заробітчан, а зараз цей показник ще більший, оскільки тепер до них доєдналася ще й вимушено переміщені люди.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова на дискусійній панелі "2024: сценарії для країни" підкреслила, що держава має відкрито розповідати щодо загрози депопуляції в Україні. Про це пише LB.

Соціологиня зауважила, що населення вже не повернеться до рівня 52 мільйонів, як у 1993 році, і навіть 40 мільйонів можна досягти лише за рахунок масштабної імміграції. Однак, відповідно до її слів, питання також полягає в тому, чи готове українське суспільство до прийняття такої масштабної кількості мігрантів, які мають сувою культуру, релігію та світогляд.

Нас не буде 40 мільйонів. Тим більше, не буде 52, як 1 січня 1993 року. Забудьмо про це. Ми можемо досягти 40 мільйонів населення? Можемо. Але шляхом потужної імміграції. Усі готові до цього? Що до нас приїдуть люди, масово приїдуть, абсолютно з іншою культурою, з іншою релігією, з іншим способом життя? Я не знаю. Не впевнена, що наше населення до цього готове, — розповідає Елла Лібанова.

Соціологиня зазначає, що згідно з даними соцдосліджень, які проводились ще до війни, наших громадян не можна назвати ксенофобами. Водночас українці також не вирізняються високим рівнем толерантності, оскільки не мали досвіду життя в поліетнічному суспільстві.

україна українці

Фото: gettyimages

Як можна вирішити демографічні проблеми?

Депопуляція має також значний вплив на економіку країни. Менше працездатного населення означає зниження продуктивності, податкових надходжень та загального економічного зростання. Крім того, держава матиме більше витрат на підтримку пенсіонерів та людей, які потребують соціальної допомоги.

Хочемо ми чи не хочемо, але змушені будемо залучати мігрантів. Бо в Україні до війни щільність населення була десь 45 людей на км. в Європі є країни, де понад 100. Але в Європі є Норвегія, у якій 14. Ми не Норвегія, ми не зможемо забезпечити відродження економіки, розвиток економіки, якщо не буде достатньо робочої сили. Кваліфікованої, мотивованої тощо, - розповідає Лібанова.

Соціологиня Ганна Ятвецька також підтверджує, що без війни проблему депопуляції Україна могла б частково вирішити, залучаючи мігрантів. Однак, поки триває війна, це фактично виконати неможливо. Вона пояснює, що в основному приїжджатимуть не висококваліфіковані спеціалісти, а робітники з країн, де ситуація ще складніша.

Ці люди зазвичай важко інтегруються, залишаються в своїх громадах, зберігаючи мову та культуру. Такі процеси мають певні ризики, тому держава має запровадити обережну політику, орієнтовану на створення мультикультурного суспільства, де важливою буде громадянська ідентичність. Такий підхід дозволить відновити населення та зберегти культурну спадщину.

За розвитку такого сценарію Україна має шанс відновити своє населення попри всі ризики, які несе залучення мігрантів, і водночас зберегти свою культурну спадщину та національну ідентичність, – зазначає Ятвецька.

Елла Лібанова також додає, що ключовими напрямами стратегії, яка буде спрямована на подолання демографічних викликів, є не лише залучення мігрантів, але й підтримка українських сімей, підвищення народжуваності, зниження передчасної смертності, зокрема, серед чоловіків та переосмислення ставлення до населення, що старіє.

Міжвідомча група, до складу якої увійшли науковці, аналітики та лікарі, вже мають Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Ці напрацювання наразі ще мають пройти етапи громадського обговорення, після чого будуть направлені до профільних міністерств та відомств для подальшого коригування.

Війна в Україні значно прискорила демографічні процеси, що вже були очевидними до її початку. Для подолання цих проблем Україна потребуватиме комплексних заходів, спрямованих на підтримку молоді, повернення емігрантів та стимулювання народжуваності.

Теги:
Новини
Україна
мігранти
біженці
Війна з Росією
Читайте також:
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
"Чи можуть ЗСУ так легко прийти до Криму?": партизани помітили зміни у настроях окупантів після операції у Курській області
погода, Львів
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
В Україну насуваються похолодання та дощі: погода від Наталки Діденко на 4 вересня
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
3 вересня, 2024 вiвторок
"Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати"
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 вересня
20:08
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Українця Луніна номінували на приз імені Лева Яшина
20:03
OPINION
Про Тайвань, китайські землі та Курську офензиву
19:55
Литва прапор
Литва викликала представника посольства РФ через атаки росіян на Україну
19:53
НБУ
НБУ має намір провести тестування е-гривні
19:50
Білорусь, агент японських спецслужб
У Білорусі заявили, що вперше в історії спіймали агента японських спецслужб
19:36
Володимир Зеленський
"Стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні": Зеленський анонсував результативні зустрічі з партнерами
19:34
Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" оголосив заявку на Лігу чемпіонів
19:31
Оновлено
евакуація
Родини з дітьми примусово евакуюють із низки населених пунктів Покровського й Краматорського районів Донеччини
19:19
KyivBookFest
KyivBookFest: понад 240 подій, 130 видаництв, дискусії та презентації нових книг
19:13
комендантська година
У Києві запровадять нові перепустки для проїзду в комендантську годину
19:07
Евакуація українців, Ліван
ГУР і МЗС евакуювали з Лівану 25 українців
18:58
Пресреліз
Табір підприємництва для школярів у Карпатах
Табір підприємництва у Карпатах: шість гірських шкіл отримали сертифікати на тайванські комп’ютери 
18:50
Ярослав Денисенко, Паралімпіада-2024
Денисенко завоював для України десяте золото на Паралімпіаді
18:42
на фото наслідки обстрілу Сумщини
РФ скинула авіабомбу на цивільну інфраструктуру Сумщини: поранено чотирьох людей
18:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:24
Ярослав Железняк
"Звичайно, його треба звільняти": нардеп Железняк про можливі мотиви ОП щодо зняття Кулеби
18:06
OPINION
Звільнення Кудрицького: прийшов час "смотрящіх"
18:03
на фото наслідки обстрілу Курахового
РФ поцілила у багатоквартирний будинок у центрі Курахового: загинула жінка
17:55
Олаф Шольц
Німеччина замовила для України 17 систем ППО IRIS-T, - Шольц
17:53
Максимільянівка
Українські воїни поповнили обмінний фонд неподалік Курахового
17:45
діти, злочини росії
Повернуті діти: чого ми не знаємо про тих, хто виїхав з окупації чи з Росії
17:38
електроенергія
Обмежень споживання електроенергії 5 вересня буде менше: деталі від Укренерго
17:29
Суджа, РФ, Курська область
"Наступ у Курській області був помилкою, Україна рухається до поразки": маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 вересня
17:25
Угорщина
Угорщина назвала "політичною істерією" реакцію ЄС на лібералізацію в'їзду для росіян і білорусів
17:16
діти, злочини росії
З ТОТ Херсонщини повернули ще одну родину з трьома дітьми
17:09
На фото: актор Меттью Перрі
Прокурор вимагає від 10 років до довічного увʼязнення для лікаря і наркодилерки Метью Перрі
17:01
Оновлено
Наслідки удару РФ по Львову 4 вересня
РФ уночі та зранку атакувала Україну ракетами й БПЛА: у Львові 7 людей загинули, серед них - діти
16:55
Війна з Росією, ЗСУ
Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
16:55
прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс
Ірландія прийняла 109 тис. українців з початку повномасштабної війни, - премʼєр Гарріс
16:46
Збірна України з голболу
Збірна України з голболу встановила історичне досягнення на Паралімпіаді
16:45
Залізний трон з "Гри престолів"
Залізний трон, обладунки й мечі: на аукціон виставили реквізит з "Гри престолів"
16:38
Михайло Подоляк
"У нас новий етап війни": в ОП назвали мету кадрових змін в уряді
16:36
Втеча нардепа Дмитрука з України: суд арештував одного з підозрюваних в організації схеми
16:27
Ексклюзив
Для звільнених міністрів просто знайдуть інші місця роботи, - нардепка Васильченко
16:27
Ексклюзив
Міхновських
Ударом РФ у Львові пошкоджено 154 будинки, відбудова коштуватиме понад 100 млн грн, - Садовий
16:25
Палили у Черкасах автомобілі ЗСУ та об'єкти Укрзалізниці: затримано наркозалежних, яких завербувала РФ
16:14
ракета
Атака РФ на готель із журналістами в Краматорську: слідство розглядає версію цілеспрямованого удару
16:08
Роджер Вотерс
Відомий прокремлівською позицією музикант Роджер Вотерс подякував росіянам за перемогу у Другій світовій
16:05
Ексклюзив
На Покровському напрямку підрозділам ЗСУ загрожує оперативне оточення,- військовий експерт Снєгирьов
16:03
карантин
У Києві запроваджують карантин через поширення амброзії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV