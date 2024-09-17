79% українців не переїхали б жити до США чи Європи, навіть якби отримали громадянство, - опитування КМІС
Результати опитування свідчать, що 79% українців не переїхали б жити до США чи Європи, навіть якби їм надали громадянство
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
На запитання, чи переїхали б ви для постійного проживання до США або країн ЄС, якби без умов отримали громадянство, 79% українців відповіли, що залишилися б вдома. Водночас 19% - переїхали б до іншої країни.
У вересні 2022 року лише 7% українців заявляли, що переїхали б до іншої країни. У КМІС кажуть, що зниження відбулося і через те, що частина людей, які бажали переїхати, зробили це на тлі вторгнення, а також через зростання патріотизму та оптимізму щодо майбутнього України.
Водночас у жовтні 2020 року 28% серед усіх дорослих українців готові були виїхати жити за кордон, а 69% - хотіли залишитися вдома.
Фото: Київський міжнародний інститут соціології
За віковими категоріями також є зростання частки тих, хто хотів би переїхати за кордон, проте серед усіх вікових категорій 74-86% хочуть залишатися жити в Україні.
Зокрема, серед українців віком від 18 до 29 років у 2020 році майже половина (46%) хотіли би переїхати за кордон. До вересня 2022 року показник знизився до 13%, далі до вересня 2024 року він зріс до 26%.
"Хоча зростання відчутне, але все одно 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Подібний тренд характерний і для людей віком від 30 до 44 років, серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України", - додали у КМІС.
Фото: Київський міжнародний інститут соціології
Опитування КМІС проводив з 1 до 6 вересня 2024 року. Загалом методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки телефонних номерів у всіх регіонах України, окрім ТОТ, було опитано 1022 респондентів.
За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10% та 1,8% - для показників, близьких до 5%.
- Результати опитування свідчать, що 71% респондентів визнає загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в Telegram, однак лише 9% підтримують його заборону.
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