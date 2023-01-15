Про це повідомило видання "Читомо".

"Мета книги — Ukraine!Unmuted — відкрити іноземній аудиторії українську культуру, а особливо звертається до її самобутності та антиколоніального дискурсу", - йдеться у дописі.

Зазначається, що книга вийшла у світ англійською та литовською мовами, та для української аудиторії есеї будуть презентовані онлайн рідною мовою. Публікації виходитимуть у світ двічі на тиждень на вебресурсах Інституту, а також на сторінці партнерів - журналу про сучасну культуру KORYDOR.

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Видання додає, що есеї, створені спеціально для "Українського Зрізу", покликані відкрити іноземцям українську культуру та її контекст, осмислюють історію мистецтва, моди, кіно з акцентом на питаннях колоніалізму та реінтерпретації; актуалізують деякі питомо українські культурні явища XX і XXI століть.

До збірки увійшли тексти: "Мапування "нації нізвідки" Миколи Рябчука, "Зустріч із собою" Віталія Портникова, "Неочікувана історія успіху української культури" Ярослави Стріхи, "Заметені снігом" Катерини Ботанової, "Український авангард і народне мистецтво" Діани Клочко, "Київські книжники підкорюють Московію" Тараса Лютого, "Кіно як apparatus антиколоніального дискурсу" Івана Козленка, "Під верхніми верствами" Юрка Прохаська, "Імперія виходить із моди" Зої Звиняцківської та "Мистецтво війни" Юрка Вовкогона.

Упорядниця та редакторка книги - видавчиня, авторка і перекладачка Оксана Форостина.

30 грудня стало відомо, що роман "Око світу" львів'янки Галини Пагутяк, виданий "А-ба-ба-га-ла-ма-га", став першим в Україні підлітковим романом про УПА.