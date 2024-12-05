Стало відомо, кого HBO розглядає на роль Северуса Снейпа в серіалі "Гаррі Поттер"

Про це пише Variety.

34-річний британський актор Паапа Ессьєду, відомий за фільмами і серіалами "Втеча від себе", "Я можу знищити тебе" та "Анна Болейн" може зʼявитися в майбутньому серіалі про Гаррі Поттера. HBO розглядає актора на роль викладача зіллєваріння і захисту від темних мистецтв у Гоґвортсі Северуса Снейпа.

За даними джерел, наразі угода не укладена. Ессьєду офіційно ще не прийняв цю роль. Він є останнім актором, якого розглядали на участі у серіалі "Гаррі Поттер".

"Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток та домислів. Оскільки ми просуваємося у виробництві, то будемо підтверджувати деталі лише після того, як укладемо угоди", - відповіли представники HBO на запит Variety.

У фільмах про Гаррі Поттера Снейпа зіграв покійний Алан Рікман.

Снейп - голова факультету Слизерин. Протягом усієї серії книг він і Гаррі постійно ворогують. Снейп також мав нерозділене кохання до матері Гаррі, Лілі.

Якщо Ессієду погодиться на цю роль, це означатиме повернення актора на HBO. Раніше він знімався в мінісеріалі "Я можу знищити тебе", який отримав визнання критиків і приніс Ессієду номінацію на премію "Еммі" в категорії найкращий актор другого плану у мінісеріалі. Ессієду також відомий своєю головною роллю у кримінальній драмі "Банди Лондона".