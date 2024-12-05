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Стало відомо, кого HBO розглядає на роль Северуса Снейпа в серіалі "Гаррі Поттер"

Дар'я Тарасова
5 грудня, 2024 четвер
16:59
Кіно

У майбутньому серіалі HBO за мотивами романів Джоан Роулінг про Гаррі Поттера британський актор Паапа Ессьєду може зіграти викладача зіллєваріння Северуса Снейпа

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Про це пише Variety.

34-річний британський актор Паапа Ессьєду, відомий за фільмами і серіалами "Втеча від себе", "Я можу знищити тебе" та "Анна Болейн" може зʼявитися в майбутньому серіалі про Гаррі Поттера. HBO розглядає актора на роль викладача зіллєваріння і захисту від темних мистецтв у Гоґвортсі Северуса Снейпа.

За даними джерел, наразі угода не укладена. Ессьєду офіційно ще не прийняв цю роль. Він є останнім актором, якого розглядали на участі у серіалі "Гаррі Поттер".

"Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток та домислів. Оскільки ми просуваємося у виробництві, то будемо підтверджувати деталі лише після того, як укладемо угоди", - відповіли представники HBO на запит Variety.

У фільмах про Гаррі Поттера Снейпа зіграв покійний Алан Рікман.

Снейп - голова факультету Слизерин. Протягом усієї серії книг він і Гаррі постійно ворогують. Снейп також мав нерозділене кохання до матері Гаррі, Лілі.

Якщо Ессієду погодиться на цю роль, це означатиме повернення актора на HBO. Раніше він знімався в мінісеріалі "Я можу знищити тебе", який отримав визнання критиків і приніс Ессієду номінацію на премію "Еммі" в категорії найкращий актор другого плану у мінісеріалі. Ессієду також відомий своєю головною роллю у кримінальній драмі "Банди Лондона".

  • Минулого місяця стало відомо, що британський актор Марк Райленс, який отримав "Оскар" і BAFTA за роль у фільмі "Міст шпигунів", став одним з головних претендентів на роль Дамблдора у майбутньому серіалі HBO "Гаррі Поттер".
  • У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.
  • Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль.
  • Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.
  • У вересні телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.
  • Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книг. 
     
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