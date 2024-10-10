Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Сценарист серіалу про Гаррі Поттера Грінвальд зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника

Сценарист серіалу про Гаррі Поттера Грінвальд зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника

Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2024 четвер
11:54
Культура

Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, заявив, що йому не подобається сувора екранізація книг Джоан Роулінг

Зміст

Про це пише That Park Place.

Один із нещодавно оголошених сценаристів майбутнього телесеріалу HBO Max про чарівника Гаррі Поттера Енді Грінвальд заявив, що йому не подобається ідея суворої екранізації книжок Джоан Роулінг. Попри це Грінвальд визнав, що така екранізація була б успішною.

Коли його запитали, чи можливо безпосередньо адаптувати романи Роулінг про Гаррі Поттера для телебачення, він спершу відповів ствердно. Але далі пояснив: "Це дійсно дуже багаті й дуже довгі книжки, особливо пізніші в серії. Люди їх обожнюють. І наступні покоління відкривають їх і люблять. Усі магазини в країні та по всьому світу переповнені [книжками про Гаррі Поттера]. Люди купують і шоколадних жаб, і капелюхи, і сов, усе це. Ви можете монетизувати майже кожен його аспект".

Грінвальд поділився, що вважає ідею "неймовірно ретельної адаптації тексту для екрана" вірним шансом на успіх, але нецікавою. 47-річний американський письменник, сценарист і продюсер також зізнався, що прочитав не всі книжки серії про Гаррі Поттера.

"Якщо щось кричить про свою абсолютну фатальну [стійку] достовірність, я думаю, що задоволення, яке можна з цього отримати, мабуть, не буде для мене, тому що я не прочитав усі книжки. Я читав їх своїй старшій дочці, поки вона не могла читати їх сама. А потім вона відмахнулася від мене", - заявив сценарист. 

Він додав, що бачить багато творчих можливостей в несуворій екранізації, проте навряд це буде можливим під час роботи над майбутнім серіалом.

"Я думаю, що, можливо, в цьому світі є ще якісь творчі можливості. Але Джоан Роулінг контролює весь процес і не дозволить нікому іншому прийти погратися з її іграшками. І це її право і, очевидно, їй дуже вигідно. Ось що ми отримуємо", - підсумував Грінвальд.

  • У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.
  • Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль.
  • Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.
  • У вересні телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.
Теги:
Кіно
Читайте також:
Іран Росія
Автор Марія Науменко
8 жовтня, 2024 вiвторок
Британська МІ5 попередила, що Росія та Іран прагнуть дестабілізувати ситуацію у Великій Британії та Європі
путін в Монголії
Автор Катерина Єсікова
9 жовтня, 2024 середа
Міжнародний кримінальний суд вивчає, чому Монголія не арештувала Путіна під час його візиту
Джамала
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Джамала озвучила, кого вважає гарною кандидатурою для Євробачення-2025 від України
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 44.95
    Продаж 45.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
10 жовтня
13:06
Сергій Гнезділов
Військовому Гнезділову, який оголосив про СЗЧ, повідомили про підозру
13:03
Оновлено
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Британії та зустрівся з прем'єром Стармером
12:48
"Використовують для Торецького напрямку": партизани розвідали склад боєприпасів РФ у Пантелеймонівці
12:42
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт вийшла на публіку зі штучним ластовинням на обличчі та спричинила стрибок продажів блискіток на 2500%
12:40
осінь
Похолодання і дощі: Наталка Діденко поділилася прогнозом на найближчі дні
12:40
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що не отримували від України сигналів про припинення вогню в обмін на гарантії безпеки від Заходу
12:39
Рафаель Надаль
Легенда тенісу Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри
12:14
Верховна Рада
Нардепів-утікачів Одарченка й Дмитрука виключили з комітетів Верховної Ради
12:05
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що банери його партії з руйнуваннями в Україні "викрили брехню" його опонентів
12:04
OPINION
Чинуші-корупціонери повинні сидіти
11:54
комп'ютер
В Україні 17 жовтня проведуть національний тест з медіаграмотності
11:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 жовтня: скільки просять за долар, євро та злотий
11:32
ППО
Уночі та зранку сили ППО збили 41 ворожий дрон
11:22
ветерани АТО
В Україні започаткували спортивні змагання "Ігри Ветеранів": відкрито реєстрацію на участь
11:16
Ексклюзив
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
Війна РФ проти України стала для КНДР шансом отримати гроші, їжу та технології, - експертка зі Східної Азії Плаксієнко-Бутирська
10:54
Верховна Рада
Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків
10:53
У зірки "Офісу" Дженни Фішер діагностували рак, вона перенесла операцію та хімієтерапію
10:49
хімічна атака
РФ регулярно використовує хімічну зброю проти України, - постпред при ОЗХЗ
10:45
Британія посилила контроль за дотриманням санкцій проти РФ
10:45
Огляд
міжнародний огляд
Замість "Рамштайну" Зеленський проведе турне столицями, а РФ може напасти на Швецію. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
10:42
Оновлено
Наслідки обстрілу
РФ атакує Україну безпілотниками та КАБами: у Запоріжжі 4 постраждалих, у Кривому Розі пошкоджено п'ятиповерхівку
10:34
Ексклюзив
Джо Байден
"Важливо показати пріоритети": колишній головний військовий прокурор Чумак про скасування Байденом поїздки на "Рамштайн"
10:22
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
"Черговий виток несправедливості": сержант 38-ї ОБрМП Молодий про законопроєкт із декриміналізації СЗЧ
10:15
СБУ затримала військового ЗСУ, якого підозрюють у коригуванні вогню по своєму підрозділу
10:07
OPINION
Чому Захід боїться деколонізації РФ
10:01
Зустріч Володимира Зеленського із Еді Рамою
Зеленський зустрівся з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії
09:54
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Через військову операцію Ізраїлю США евакуювали з Лівану понад 4 тис. людей
09:42
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини балістикою: 7 людей загинули, є поранені
09:42
Ексклюзив
Луганська область
Останні три тижні спостерігаємо збільшення кількості атакувальних дій противника, - голова Луганської ОВА Лисогор
09:31
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс наприкінці жовтня
09:18
туман
На Київ насувається туман: водіїв закликали бути обачними на дорогах
09:14
Оновлено
Ілюстративне фото
У Росії заявили про збиття 92 БПЛА: ЗМІ повідомляють про удар по військовому аеродрому "Ханська" в Адигеї
09:01
Микола Княжицький
Культура сьогодні – це питання нашої обороноздатності, – Микола Княжицький на Форумі “Культнаступ”
08:52
Ексклюзив
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
"Це навіть маневрами назвати не можна": речник ВМС Плетенчук про хаотичне виведення РФ ракетоносіїв у Чорне море
08:24
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 149 бойових зіткнень: де ворог атакував найактивніше
08:05
OPINION
Вважати, що Байден не поїхав на "Рамштайн", аби не допомагати Україні – це радянщина
08:00
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Армія РФ утримує в Чорному морі 2 ракетоносії, загальний залп - до 8 "калібрів"
07:59
зниклі безвісти
Українці, чиї рідні зникли через війну, можуть надати зразки ДНК у трьох країнах ЄС
07:55
Наслідки обстрілу
Уранці РФ атакувала агрофірму на Дніпропетровщині: є постраждалий, знищено склад
07:49
знищений російський танк Т-72
РФ минулої доби на війні в Україні втратила 1080 військових, 41 артсистему та 49 БПЛА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV