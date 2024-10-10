Сценарист серіалу про Гаррі Поттера Грінвальд зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника

Про це пише That Park Place.

Один із нещодавно оголошених сценаристів майбутнього телесеріалу HBO Max про чарівника Гаррі Поттера Енді Грінвальд заявив, що йому не подобається ідея суворої екранізації книжок Джоан Роулінг. Попри це Грінвальд визнав, що така екранізація була б успішною.

Коли його запитали, чи можливо безпосередньо адаптувати романи Роулінг про Гаррі Поттера для телебачення, він спершу відповів ствердно. Але далі пояснив: "Це дійсно дуже багаті й дуже довгі книжки, особливо пізніші в серії. Люди їх обожнюють. І наступні покоління відкривають їх і люблять. Усі магазини в країні та по всьому світу переповнені [книжками про Гаррі Поттера]. Люди купують і шоколадних жаб, і капелюхи, і сов, усе це. Ви можете монетизувати майже кожен його аспект".

Грінвальд поділився, що вважає ідею "неймовірно ретельної адаптації тексту для екрана" вірним шансом на успіх, але нецікавою. 47-річний американський письменник, сценарист і продюсер також зізнався, що прочитав не всі книжки серії про Гаррі Поттера.

"Якщо щось кричить про свою абсолютну фатальну [стійку] достовірність, я думаю, що задоволення, яке можна з цього отримати, мабуть, не буде для мене, тому що я не прочитав усі книжки. Я читав їх своїй старшій дочці, поки вона не могла читати їх сама. А потім вона відмахнулася від мене", - заявив сценарист.

Він додав, що бачить багато творчих можливостей в несуворій екранізації, проте навряд це буде можливим під час роботи над майбутнім серіалом.

"Я думаю, що, можливо, в цьому світі є ще якісь творчі можливості. Але Джоан Роулінг контролює весь процес і не дозволить нікому іншому прийти погратися з її іграшками. І це її право і, очевидно, їй дуже вигідно. Ось що ми отримуємо", - підсумував Грінвальд.