HBO оголосив кастинг на ролі Гаррі, Рона й Герміони в новому серіалі про Гаррі Поттера
Телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера
Про це оголосили на офіційному сайті фільмів про Гаррі Поттера wizardingworld.com.
Телеканал HBO Max, який займається розробкою оригінального телевізійного серіалу про Гаррі Поттера, що стане точною адаптацією книг Джоан Роулінг, офіційно оголосив відкритий кастинг для дітей з Великої Британії та Ірландії на головні ролі. У примітці про вік дітей, імовірно, розкрито орієнтовну дату початку виробництва шоу.
"Серіал офіційно шукає акторів для виконання ролей, яким станом на квітень 2025 року буде від 9 до 11 років. Заявники повинні бути резидентами Великої Британії чи Ірландії, щоб їхні заявки розглянули, і, звичайно, їх мають подати батьки або законні опікуни", - йдеться в описі.
Отже, зйомки можуть розпочатися через сім місяців - саме стільки часу знадобилося в 2000 році, щоб знайти Деніела Редкліффа на головну роль у франшизі про Гаррі Поттера, коли йому було 11 років.
"Ми прагнемо інклюзивного, різноманітного кастингу. Для кожної ролі надсилайте кваліфікованих виконавців, незалежно від етнічної приналежності, статі, інвалідності, раси, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-якої іншої ознаки, захищеної законом, якщо інше не вказано", — наголосили в HBO Max.
На першому етапі Open Call кандидатам пропонують надіслати два відеоролики. У першому відео тривалістю до 30 секунд маленькі актори повинні продекламувати коротке оповідання чи вірш, але "нічого з Гаррі Поттера". У другому, тривалістю до хвилини, їх просять розповісти про себе, а також про члена сім’ї, друга чи домашнього улюбленця, з яким вони особливо близькі.
- У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книги стануть десятирічним серіалом.
- Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль.
- Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.97 Купівля 40.97Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.25Продаж 45.89
- Актуальне
- Важливе