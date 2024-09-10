HBO оголосив кастинг на ролі Гаррі, Рона й Герміони в новому серіалі про Гаррі Поттера

Про це оголосили на офіційному сайті фільмів про Гаррі Поттера wizardingworld.com.

Телеканал HBO Max, який займається розробкою оригінального телевізійного серіалу про Гаррі Поттера, що стане точною адаптацією книг Джоан Роулінг, офіційно оголосив відкритий кастинг для дітей з Великої Британії та Ірландії на головні ролі. У примітці про вік дітей, імовірно, розкрито орієнтовну дату початку виробництва шоу.

"Серіал офіційно шукає акторів для виконання ролей, яким станом на квітень 2025 року буде від 9 до 11 років. Заявники повинні бути резидентами Великої Британії чи Ірландії, щоб їхні заявки розглянули, і, звичайно, їх мають подати батьки або законні опікуни", - йдеться в описі.

Отже, зйомки можуть розпочатися через сім місяців - саме стільки часу знадобилося в 2000 році, щоб знайти Деніела Редкліффа на головну роль у франшизі про Гаррі Поттера, коли йому було 11 років.

"Ми прагнемо інклюзивного, різноманітного кастингу. Для кожної ролі надсилайте кваліфікованих виконавців, незалежно від етнічної приналежності, статі, інвалідності, раси, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи будь-якої іншої ознаки, захищеної законом, якщо інше не вказано", — наголосили в HBO Max.

На першому етапі Open Call кандидатам пропонують надіслати два відеоролики. У першому відео тривалістю до 30 секунд маленькі актори повинні продекламувати коротке оповідання чи вірш, але "нічого з Гаррі Поттера". У другому, тривалістю до хвилини, їх просять розповісти про себе, а також про члена сім’ї, друга чи домашнього улюбленця, з яким вони особливо близькі.