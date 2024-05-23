Деніел Редкліфф зізнався, чи хотів би знятися в серіалі про Гаррі Поттера та що відповість, якщо НВО Max запропонує
Британський актор Деніел Редкліфф, який зіграв головну роль у всіх фільмах про Гаррі Поттера, відповів, чи хотів би зʼявитися в камео у серіалі за романами Джоан Роулінг, який вийде у 2026 році
Про це він сказав в інтервʼю E! News.
Відтоді, як компанія HBO Max оголосила про виробництво телевізійного серіалу за книгами про Гаррі Поттера, не вщухають обговорення і припущення про те, чи зʼявиться у багатосерійному шоу єдиний нині виконавець ролі юного чарівника з романів Джоан Роулінг Деніел Редкліфф. Британський актор вважає, що його поява у проєкті HBO Max малоймовірна. На його думку, продюсери хочуть, щоб дві франшизи існували окремо.
"Я так не думаю. Я вважаю, що вони дуже мудро прагнуть зберегти абсолютний розрив (між фільмом і серіалом, - ред.). Я не думаю, що наша спільна робота спрацює", - відповів Редкліфф.
Однак і сам він не прагне надягати мантію чарівника.
"Я дуже щасливий просто дивитися серіал разом з усіма", - сказав актор.
Разом з тим, він не може однозначно сказати, якою буде його відповідь, якщо HBO Max запропонує йому роль.
"Я буду політиком в цьому питанні, а не займатимуся гіпотезами", - додав Редкліфф.
Наразі зірка зосереджується на своїй театральній кар’єрі. Редкліфф навіть отримав номінацію на премію "Тоні" за мюзикл Стівена Сондгейма Merrily We Roll Along ("Весело котимося").
У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книги стануть десятирічним серіалом. Раніше актор уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.72 Купівля 39.72Продаж 40.21
- EUR Купівля 42.93Продаж 43.7
- Актуальне
- Важливе