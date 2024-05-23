Деніел Редкліфф зізнався, чи хотів би знятися в серіалі про Гаррі Поттера та що відповість, якщо НВО Max запропонує

Про це він сказав в інтервʼю E! News.

Відтоді, як компанія HBO Max оголосила про виробництво телевізійного серіалу за книгами про Гаррі Поттера, не вщухають обговорення і припущення про те, чи зʼявиться у багатосерійному шоу єдиний нині виконавець ролі юного чарівника з романів Джоан Роулінг Деніел Редкліфф. Британський актор вважає, що його поява у проєкті HBO Max малоймовірна. На його думку, продюсери хочуть, щоб дві франшизи існували окремо.

"Я так не думаю. Я вважаю, що вони дуже мудро прагнуть зберегти абсолютний розрив (між фільмом і серіалом, - ред.). Я не думаю, що наша спільна робота спрацює", - відповів Редкліфф.

Однак і сам він не прагне надягати мантію чарівника.

"Я дуже щасливий просто дивитися серіал разом з усіма", - сказав актор.

Разом з тим, він не може однозначно сказати, якою буде його відповідь, якщо HBO Max запропонує йому роль.

"Я буду політиком в цьому питанні, а не займатимуся гіпотезами", - додав Редкліфф.

Наразі зірка зосереджується на своїй театральній кар’єрі. Редкліфф навіть отримав номінацію на премію "Тоні" за мюзикл Стівена Сондгейма Merrily We Roll Along ("Весело котимося").

У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книги стануть десятирічним серіалом. Раніше актор уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль.