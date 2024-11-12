Зірка "Мосту шпигунів" Марк Райленс може зіграти Дамблдора в серіалі про Гаррі Поттера
Британський актор Марк Райленс, який отримав "Оскар" і BAFTA за роль у фільмі "Міст шпигунів", став одним з головних претендентів на роль Дамблдора у майбутньому серіалі HBO "Гаррі Поттер"
Про це повідомляє Variety.
Джерела, наближені до телевізійного проєкту, розповіли, що 64-річний британський актор, володар премій Лоуренса Олів'є, "Тоні", BAFTA, "Оскар" Марк Райленс є першим у списку бажань акторського складу для нової екранізації "Гаррі Поттера" від HBO.
Згідно з внутрішньою інформацією, актор, який зіграв у фільмах "Ще одна з роду Болейн", "Ганмен", "Дюнкерк", опинився у списку претендентів на роль одного з головних персонажів серії книг про Гаррі Поттера, директора школи чарів та чаклунства Гоґвортс професора Дамблдора.
Warner Bros. Television ще не вступала в переговори з актором, але студія вирішила оцінити зацікавленість і доступність.
"Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток і припущень. Під час підготовки до виробництва ми підтверджуватимемо деталі лише тоді, коли завершимо угоди", - зазначив представник HBO.
Головні ролі у серіалі – Гаррі, Герміона та Рон – ймовірно, зіграють новачки. Раніше цієї осені Warner Bros. оголосила відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років. Проте дорослий акторський склад Warner Bros. сподівається заповнити зірковими іменами.
В оригінальних фільмах Річард Гарріс зіграв професора Дамблдора, Меггі Сміт зʼявилася у ролі професора Макґонеґел та Алан Рікман у ролі професора Снейпа.
Одним із викликів буде пошук талантів, які готові взяти участь у потенційних семи сезонах (по одному на кожну книгу) і мають відповідний вік, щоб довести проєкт до кінця. Гаррісу було 70 років, коли він взяв на себе роль Дамблдора. Через два роки він помер, завершивши лише перші два фільми. У решті стрічок його замінив Майкл Гембон.
Гарріс спочатку тричі відмовлявся від ролі директора Гоґвортсу, перш ніж його врешті-решт переконала його маленька онука.
"Я знав лише те, що вони постійно пропонували мені роль і підвищували платню кожного разу, коли телефонували. Я продовжував відмовлятися від цього. Будь-хто, хто бере участь, повинен погодитися на участь у продовженнях, усі вони. І я не хотів так провести останні роки свого життя, тому я знову і знову казав "ні", - розповідав раніше Гарріс.
- У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.
- Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль.
- Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.
- У вересні телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.
- Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книг.
- Актуальне
- Важливе