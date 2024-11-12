Зірка "Мосту шпигунів" Марк Райленс може зіграти Дамблдора в серіалі про Гаррі Поттера

Про це повідомляє Variety.

Джерела, наближені до телевізійного проєкту, розповіли, що 64-річний британський актор, володар премій Лоуренса Олів'є, "Тоні", BAFTA, "Оскар" Марк Райленс є першим у списку бажань акторського складу для нової екранізації "Гаррі Поттера" від HBO.

Згідно з внутрішньою інформацією, актор, який зіграв у фільмах "Ще одна з роду Болейн", "Ганмен", "Дюнкерк", опинився у списку претендентів на роль одного з головних персонажів серії книг про Гаррі Поттера, директора школи чарів та чаклунства Гоґвортс професора Дамблдора.

Warner Bros. Television ще не вступала в переговори з актором, але студія вирішила оцінити зацікавленість і доступність.

"Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток і припущень. Під час підготовки до виробництва ми підтверджуватимемо деталі лише тоді, коли завершимо угоди", - зазначив представник HBO.

Головні ролі у серіалі – Гаррі, Герміона та Рон – ймовірно, зіграють новачки. Раніше цієї осені Warner Bros. оголосила відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років. Проте дорослий акторський склад Warner Bros. сподівається заповнити зірковими іменами.

В оригінальних фільмах Річард Гарріс зіграв професора Дамблдора, Меггі Сміт зʼявилася у ролі професора Макґонеґел та Алан Рікман у ролі професора Снейпа.

Одним із викликів буде пошук талантів, які готові взяти участь у потенційних семи сезонах (по одному на кожну книгу) і мають відповідний вік, щоб довести проєкт до кінця. Гаррісу було 70 років, коли він взяв на себе роль Дамблдора. Через два роки він помер, завершивши лише перші два фільми. У решті стрічок його замінив Майкл Гембон.

Гарріс спочатку тричі відмовлявся від ролі директора Гоґвортсу, перш ніж його врешті-решт переконала його маленька онука.

"Я знав лише те, що вони постійно пропонували мені роль і підвищували платню кожного разу, коли телефонували. Я продовжував відмовлятися від цього. Будь-хто, хто бере участь, повинен погодитися на участь у продовженнях, усі вони. І я не хотів так провести останні роки свого життя, тому я знову і знову казав "ні", - розповідав раніше Гарріс.