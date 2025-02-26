Європейські лідери провели відеоконференцію після візиту Макрона до США

Про це Кошта повідомив у соцмережі, також про це поінформував президент Франції Емманюель Макрон.

Зокрема, на відеоконференції виступив французький лідер, який поінформував про свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом 24 лютого.

"Після моїх обговорень з Трампом у Вашингтоні та напередодні Європейської Ради 6 березня, ми підтвердили нашу рішучість працювати разом, щоб створити умови для міцного і тривалого миру в Україні та для нашої європейської безпеки", - написав Макрон.

Водночас Кошта підкреслив: "Дуже корисно підготувати нашу спеціальну Європейську раду 6 березня, де ми ухвалюватимемо рішення щодо нашої підтримки України та зміцнення європейської оборони".

Continuing to work on close European coordination, today president @EmmanuelMacron debriefed EU leaders on his meeting with @realDonaldTrump earlier this week in Washington.



Very useful to prepare our special European Council on 6 March, where we will take decisions on our… pic.twitter.com/4RRCIJ4vgm — António Costa (@eucopresident) February 26, 2025