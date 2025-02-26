Європейські лідери провели відеоконференцію після візиту Макрона до США
У середу, 26 лютого, президент Європейської ради Антоніу Кошта провів відеоконференцію з лідерами ЄС перед екстреним самітом блоку 6 березня
Про це Кошта повідомив у соцмережі, також про це поінформував президент Франції Емманюель Макрон.
Зокрема, на відеоконференції виступив французький лідер, який поінформував про свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом 24 лютого.
"Після моїх обговорень з Трампом у Вашингтоні та напередодні Європейської Ради 6 березня, ми підтвердили нашу рішучість працювати разом, щоб створити умови для міцного і тривалого миру в Україні та для нашої європейської безпеки", - написав Макрон.
Водночас Кошта підкреслив: "Дуже корисно підготувати нашу спеціальну Європейську раду 6 березня, де ми ухвалюватимемо рішення щодо нашої підтримки України та зміцнення європейської оборони".
- Раніше стало відомо, що Антоніу Кошта на 6 березня скликає засідання Ради, на якому обговорюватимуть підтримку України й посилення оборони ЄС.
- Згодом повідомлялось про організацію відеоконференції лідерів ЄС, аби заслухати звіт президента Франції Еммануеля Макрона про його поїздку до Вашингтона.
- Водночас премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що 2 березня європейські лідери зустрінуться в Лондоні, аби обговорити спільні плани щодо безпеки та оборони.
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