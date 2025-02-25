Макрон обговорить з європейськими лідерами підсумки своєї зустрічі з Трампом
Президент Європейської ради Антоніу Кошта в середу, 26 лютого, організує відеоконференцію з лідерами ЄС, аби заслухати звіт президента Франції Еммануеля Макрона про його поїздку до Вашингтона
Про це Кошта повідомив у соціальній мережі Х.
"Для підготовки до спеціальної Європейської Ради 6 березня я організовую відеоконференцію членів Євроради завтра вранці, щоб заслухати звіт президента Еммануеля Макрона про його нещодавній візит до Вашингтону", – йдеться в дописі.
- Антоніу Кошта на 6 березня скликає засідання Ради, на якому обговорюватимуть підтримку України й посилення оборони ЄС.
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