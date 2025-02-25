Макрон обговорить з європейськими лідерами підсумки своєї зустрічі з Трампом

Про це Кошта повідомив у соціальній мережі Х.

"Для підготовки до спеціальної Європейської Ради 6 березня я організовую відеоконференцію членів Євроради завтра вранці, щоб заслухати звіт президента Еммануеля Макрона про його нещодавній візит до Вашингтону", – йдеться в дописі.