Мерц після перемоги на виборах у Німеччині проведе переговори з Макроном, – Politico
Потенційний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має вирушити до Парижа для перемовин із президентом Франції Емманюелем Макроном
Про це пише Politico із посиланням на посадовців, які мають відношення до візиту.
Як зазначають у виданні, паризька зустріч є першим закордонним візитом Мерца після того, як його партія здобула високі результати на позачергових парламентських виборах, що зробило його імовірним наступним канцлером.
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Речник його партії відмовився підтвердити факт зустрічі, однак, за словами трьох чиновників, що знайомі з цим питанням, переговори будуть присвячені політичній ситуації у Німеччині після виборів і поточним коаліційним переговорам, а також трансатлантичним відносинам – у продовження розмови Емманюеля Макрона з Дональдом Трампом.
- У середу, 26 лютого, європейські лідери провели відеоконференцію після візиту Емманюеля Макрона до США.
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