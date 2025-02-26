Мерц після перемоги на виборах у Німеччині проведе переговори з Макроном, – Politico

Про це пише Politico із посиланням на посадовців, які мають відношення до візиту.

Як зазначають у виданні, паризька зустріч є першим закордонним візитом Мерца після того, як його партія здобула високі результати на позачергових парламентських виборах, що зробило його імовірним наступним канцлером.

Читайте також: Фрідріх Мерц: що відомо про лідера партії-переможця на виборах у Німеччині і чим він може допомогти Україні

Речник його партії відмовився підтвердити факт зустрічі, однак, за словами трьох чиновників, що знайомі з цим питанням, переговори будуть присвячені політичній ситуації у Німеччині після виборів і поточним коаліційним переговорам, а також трансатлантичним відносинам – у продовження розмови Емманюеля Макрона з Дональдом Трампом.