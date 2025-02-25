Фрідріх Мерц: що відомо про лідера партії-переможця на виборах у Німеччині і чим він може допомогти Україні

Хто такий німець Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц, фото: reuters

Нинішній успішний лідер християнських демократів, мільйонер та ліцензований пілот Фрідріх Мерц – спадковий юрист. Він народився у німецькому місті Брілон 1955 року у родині суддів. З юного віку Мерц подався у політику, талановитий оратор із добрим почуттям гумору, вже у 17 років він вступив у партію ХДС.

Мерц відслужив у Бундесвері артилеристом, а тоді почав навчання на юридичному факультеті Боннського університету. У 1981 році одружився з однокурсницею Шарлоттою Гасс. Подружжя має трьох дітей.

Тим часом після здобуття магістра права Мерц декілька років стажувався у суді, а згодом мав адвокатську практику у компаніях Бонна і Франкфурта, а також у юридичній фірмі.

Понад 30 років у політиці

Фрідріх Мерц, фото: gettyimages

У 1989 році у віці 33 років Фрідріха Мерца обрали депутатом Європейського парламенту, і цю роль він виконував упродовж 5 років. Його колега Дагмар Рот-Берендт яка в той самий час стала депутатом Європарламенту від лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), оцінила молодого Мерца як серйозного, надійного, чесного та ввічливого.

"Ми обидва були досить молодими, дуже свіжими і, скажімо так, незіпсованими", – згадує Дагмар Рот-Берендт.

А вже 1994 року амбітний політик був обраний до Бундестагу, де швидко здобув популярність завдяки своїм законодавчим ініціативам та ораторським вмінням. У 1998 році він став заступником лідера фракції ХДС/ХСС.

У 2000 році Мерц був обраний головою парламентської групи ХДС/ХСС, паралельно Ангела Меркель була обрана головою ХДС. Приблизно у той час між ними почало розгортатись змагання за лідерство, у результаті якого Ангела Меркель відтіснила Фрідріха Мерца, поміж тим вони неодноразово сварилися стосовно несхожих поглядів.

Урешті-решт 2009 року на певний період Мерц відійшов від політики та подався у бізнес. Понад 10 років він будував кар'єру у сфері фінансів та корпоративного права. Працював у наглядових радах та правліннях численних німецьких концернів. До 2020 року був головою наглядової ради німецької філії однієї з найбільшої у світі інвестиційної компанії Blackrock зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Завдяки цій роботі він здобув корисні зв'язки із впливовими американськими політиками.

І як тільки Ангела Меркель оголосила про свій відхід із великої політики у 2021 році, Фрідріх Мерц повернувся до справ та нарешті, із третьої спроби, став головою ХДС, яка 23 лютого 2025 року набрала найбільшу кількість голосів на виборах Бундестагу.

Мерц – один із перших німецьких політиків, які приїхали до України після початку повномасштабного вторгнення Росії

Фрідріх Мерц у Києві, фото: Getty Images

У квітні 2022 року Фрідріх Мерц зустрівся у Києві із Володимиром Зеленським та мером міста Віталієм Кличком, а перед тим відвідав звільнений від росіян Ірпінь – побачив жахливі наслідки окупації на власні очі та став одним із перших німецьких політиків, які приїхали до України після повномасштабної російської інвазії.

"Я був і залишаюся абсолютно шокований, побачене не виходить із голови", – не приховував емоцій після побаченого він. – Таке не можна дивитися просто по телевізору, це треба побачити на власні очі, щоб усвідомити весь трагізм таких нападів".

Тоді політик вчергове заявив про необхідність постачання Україні зброї та надання статусу кандидата на вступ до ЄС, а також висловив підтримку від Німеччини мужньому українському народу.

Незмінна підтримка України

Фрідріх Мерц переконаний, що Україна повинна бути членом НАТО та має всі перспективи стати членом Євросоюзу. І всупереч тезам нового міністра оборони США Піта Гегсета щодо нереалістичності перспектив вступу до НАТО України, німецький політик продовжує дотримуватися свого переконання.

Свого часу він також неодноразово критикував німецький уряд за надто мляву й недостатню підтримку України. Ще напередодні виборів Мерц заявив, що перемога України у війні означає збереження її суверенітету й відновлення територіальної цілісності. І перемога України у війні – це те, чого він домагатиметься, якщо очолить німецький уряд.

"Мир, якого ми прагнемо, – це мир у безпеці та свободі. Ми не хочемо миру ціною покори та імперіалістичної влади. Ми не хочемо миру ціною нашої свободи… А для України, як на мене, найважливіша відповідь – вона має виграти війну. Для мене перемога означає відновлення територіальної цілісності з урядом, який є демократичним і легітимним у здійсненні власного державного суверенітету. Перемога також означає, що Україна повинна мати повну свободу вибору політичних і, якщо необхідно, військових союзів", – сказав політик.

Він активно підтримує надання українцям гуманітарної та військової допомоги. Щобільше, під час Мюнхенської безпекової конференції він вже не вперше підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Зокрема 15 лютого 2025 року Мерц заявив про готовність відправити в Україну далекобійні ракети Taurus після виборів, але в координації з європейськими партнерами.

Мерц також заявляв, що шокований заявами президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, назвавши їх наративами РФ.

"Це російський наратив, саме так Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, дещо шокований тим, що Дональд Трамп тепер, очевидно, прийняв його", – відзначив він.

Проте варто зауважити, що поряд із високим рівнем підтримки Києва, Фрідріх Мерц критикував українських біженців, говорячи про "соціальний туризм" через виплати. Проте згодом за такі слова він офіційно перепросив. Але програми підтримки біженців у випадку перемоги політик планує переглянути, проте це стосується вже не лише українців, але й біженців з інших країн.

Мерц, Європа, НАТО і США

Вже після виборів Бундестагу Фрідріх Мерц припустив, що Європі замість НАТО доведеться створити власний військовий альянс, незалежний від США.

Політик не впевнений у збереженні НАТО в його нинішньому вигляді. Він наголосив, що Німеччина більше не може покладатися на захист американської "ядерної парасольки", тому необхідно розпочати переговори з Великою Британією та Францією щодо розширення їхньої ядерної підтримки інших європейських країн. Водночас Мерц підкреслює, що Німеччина має активніше зміцнювати власні збройні сили.

Мерц також зауважив, що добрі відносини зі США вигідні самій Америці, і висловив надію, що зможе переконати у цьому нове американське керівництво. І тут варто відзначити, що раніше набуті зв'язки в американському політичному середовищі дають йому шанс ефективніше працювати над цим питанням.