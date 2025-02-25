Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Резолюція Радбезу ООН: Ложка дьогтю в бочці меду
OPINION

Резолюція Радбезу ООН: Ложка дьогтю в бочці меду

Валерій Чалий
25 лютого, 2025 вiвторок
10:08
Погляд

У Радбезі ООН слабку резолюцію, яка була внесена США (без поправок) таки протягнули... 10 "за", 5 утримались, "проти" не було

Зміст

Чому це вдалося на Радбезі й не вдалося на Генасамблеї? Тому що в РБ є право блокувального голосу постійного члена РБ ООН і до того ж голова цього місяця — хитрий (але з дуже професійною дипломатією) Китай. 

В такій ситуації РФ, яка незаконно захопила місце в ООН після розпаду СРСР, зараз скористалася цим. 

Наприклад, правка, що мир "має бути на основі Статуту ООН" була підтримана 11 членами Радбезу (при трьох, що утрималися). Проти Статуту ООН -- лише РФ!!! І це... відкидається!!!

Читайте також: Радбез ООН підтримав резолюцію США щодо України, у якій Росію не називають агресором

Дякую Великій Британії, Франції, Словенії, Греції та Данії за підтримку і послідовність! 

А мінімізація негативних наслідків цього голосування - завдання української дипломатії. Так, як успішно діяли для позитивного рішення на Генасамблеї ООН, треба відпрацювати й тут. А з призначення Постійного Представника України при ООН все ж таки не треба зволікати.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
Валерій Чалий
Рада безпеки ООН
Війна з Росією
США
Дипломатія
Читайте також:
Скотт Бессент, міністр фінансів США
Автор Світлана Кравченко
24 лютого, 2025 понедiлок
"Неявна гарантія економічної безпеки": міністр фінансів США Бессент зробив нову заяву щодо угоди про корисні копалини
Кирило Буданов
Автор Марія Науменко
23 лютого, 2025 неділя
Буданов про можливу атаку РФ 24 лютого: "Бомбардувальники завантажені"
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Влад Дідусь
24 лютого, 2025 понедiлок
Партизани "Атеш" здійснили диверсію на аеродромі у Челябінську
Київ
-3.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.51
    Купівля 41.51
    Продаж 42.01
  • EUR
    Купівля 43.41
    Продаж 44.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
25 лютого
11:24
зима, мороз
"Зима завершує свої справи": Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україні потеплішає
11:24
Ірина Кормишкіна
Рада проголосувала за припинення повноважень нардепки Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні
11:05
окупанти, оркі, російські солдати
Російські морпіхи намагаються уникнути служби на Курщині через величезні втрати, - "Атеш"
10:48
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 лютого: скільки коштують долар та євро у банках
10:43
електроенергія
На Одещині через наслідки атак РФ запровадили відключення світла: ситуація в енергосистемі 25 лютого
10:41
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Немає ознак, що допомога від США гальмуватиметься, - Згурець
10:35
Франція протести
У Марселі на мітингу на підтримку України затримали двох підозрюваних у нападі на консульство РФ
10:10
СБУ затримала одеситку, яка ховала вибухівки для терактів і палила енергооб’єкти Укрзалізниці
10:10
Леся Українка
"Була така помітна, що її не можна було обійти": літературознавиця Романцова про те, як радянська влада намагалася використовувати Лесю Українку
10:08
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
25 лютого: День української жінки та День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Чим ще відомий цей день
09:55
Вийшов тизер-трейлер другого сезону серіалу "Андор" з франшизи "Зоряних війн"
09:53
Продавали медикаменти з РФ: правоохоронці провели обшуки в мережі аптек та затримали підозрюваних
09:36
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Ворог намагається з північних районів просуватися до центру міста: 24-та ОМБр ім. Короля Данила про Часів Яр
09:24
Оновлено
наслідки на Київщині
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: у Сумах, на Київщині та Житомирщині є постраждалі
09:14
ЄС Україна
ЄС пропонує Україні окрему угоду щодо корисних копалин
09:02
Ден Бонгіно
Трамп призначив подкастера й коментатора Бонгіно заступником директора ФБР
08:52
Дональд Трамп
Зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним відбудуться "дуже скоро", - Білий дім
08:34
Президент Франції Еммануель Макрон
Франція пропонує Європі ядерний щит, - The Telegraph
08:26
Александар Вучич
"Був втомлений і не встиг розібратися": Вучич заявив, що Сербія помилково проголосувала за українську резолюцію в ООН
08:14
Ексклюзив
На Херсонщині ворог використовує особливий вид зброї, - голова облради Самойленко
08:10
Оновлено
ЗСУ, ППО
За добу на фронті сталося 98 боїв: РФ завдала близько 5 тис. ударів по Україні
08:05
OPINION
Угода про надра як шантаж Зеленського
08:00
Інтерв’ю
Леся Українка
Леся Українка, якої ми не знали. Літературознавиця Богдана Романцова у проєкті "Власні назви"
07:58
Марко Рубіо
Держсекретар США Рубіо назвав наступний крок у переговорах з РФ
07:52
Анджей Дуда
Дуда заявив, що Зеленський на емоціях сказав дещо зайве у відповідь на критику Трампа
07:27
Канада
Канада оголосила про нові санкції проти Росії
07:18
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 5 танків, 26 артсистем і 1300 військових РФ
06:57
ООН
Для Росії та України настав час зробити важкий вибір та припинити війну, - США в ООН
06:32
Емманюель Макрон і Дональд Трамп
Макрон під час переговорів перебив Трампа, щоб спростувати його заяву про європейську допомогу Україні
06:11
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ утримує в Чорному морі ракетоносій
05:49
Еммануель Макрон
Якщо Росія порушить можливу мирну угоду, фактично це стане конфліктом з усіма гарантами процесу, - Макрон
04:40
Дональд Трамп
Трамп відповів, чи робитимуть США інвестиції у відбудову України
03:44
В окупованому Приморську пролунав вибух у кабінеті колаборанта: у ГУР заявили про причетність ФСБ РФ
02:40
F-16
Данія передала Україні 12 з 19 винищувачів F-16: решту доставлять цьогоріч
02:02
Супроводжував колону військ РФ до Києва: ексдепутату Одеської міськради оголосили підозру у держзраді
01:22
Володимир Путін
Путін запропонував США розробляти рідкісноземельні метали на окупованих територіях України
00:42
Оновлено
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Радбез ООН підтримав резолюцію США щодо України, у якій Росію не називають агресором
00:18
Оновлено
У Рязані горить нафтозавод
Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після атаки Сил оборони, - Reuters
2025, понедiлок
24 лютого
23:30
Оновлено
Іспанія
"Якраз те, що потрібно для посилення фронту": Зеленський про €1 млрд від Іспанії для України
23:03
Оновлено
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Бронетехніка, заморожені активи РФ, відновлення інфраструктури: Зеленський розповів про зустріч з Трюдо у Києві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV