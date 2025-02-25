Чому це вдалося на Радбезі й не вдалося на Генасамблеї? Тому що в РБ є право блокувального голосу постійного члена РБ ООН і до того ж голова цього місяця — хитрий (але з дуже професійною дипломатією) Китай.

В такій ситуації РФ, яка незаконно захопила місце в ООН після розпаду СРСР, зараз скористалася цим.

Наприклад, правка, що мир "має бути на основі Статуту ООН" була підтримана 11 членами Радбезу (при трьох, що утрималися). Проти Статуту ООН -- лише РФ!!! І це... відкидається!!!

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