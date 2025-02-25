Резолюція Радбезу ООН: Ложка дьогтю в бочці меду
У Радбезі ООН слабку резолюцію, яка була внесена США (без поправок) таки протягнули... 10 "за", 5 утримались, "проти" не було
Чому це вдалося на Радбезі й не вдалося на Генасамблеї? Тому що в РБ є право блокувального голосу постійного члена РБ ООН і до того ж голова цього місяця — хитрий (але з дуже професійною дипломатією) Китай.
В такій ситуації РФ, яка незаконно захопила місце в ООН після розпаду СРСР, зараз скористалася цим.
Наприклад, правка, що мир "має бути на основі Статуту ООН" була підтримана 11 членами Радбезу (при трьох, що утрималися). Проти Статуту ООН -- лише РФ!!! І це... відкидається!!!
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Дякую Великій Британії, Франції, Словенії, Греції та Данії за підтримку і послідовність!
А мінімізація негативних наслідків цього голосування - завдання української дипломатії. Так, як успішно діяли для позитивного рішення на Генасамблеї ООН, треба відпрацювати й тут. А з призначення Постійного Представника України при ООН все ж таки не треба зволікати.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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