Жодним чином не пов'язано з безпекою: Княжицький про угоду з США про корисні копалини

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Угоду про корисні копалини не потрібно буде ратифікувати, а ось документ про створення міжнародного фонду, який її реалізовуватиме, доведеться ратифікувати. Треба розуміти, що сама угода - це лише протокол про наміри. Це документ ні про що, подібно до Будапештського меморандуму, але поки що значно слабший. А ось коли з'явиться додаткова угода про фонд, вона вже потребуватиме ратифікації у парламенті, і про це сказав президент Зеленський.

На мою думку, це абсолютно піарна історія, передусім для американців. Трамп любить показувати успіхи та демонструвати, як він чогось досяг. А українці підіграють йому в цьому: підпишемо з тобою якийсь протокол про наміри", - зауважив Княжицький.

Народний депутат України також додав, що угода про корисні копалини зовсім не пов'язана з безпекою. Хоча оглядачі кажуть, що там є ці норми, а Трамп вже сказав, що безпеку Україні ніхто гарантувати не буде.

"Лавров і путінське оточення заявили, що вони не збираються говорити про жодне перемир'я. Вони не збираються зупинятися на лінії зіткнення, тому що вони вважають, що окуповані території України, які вони незаконно вписали у свою Конституцію, це їхні території.

Росіяни кажуть, що хочуть подолати першопричини цього конфлікту, а насправді першопричини їхньої агресії проти України Путін озвучив ще в Мюнхені, а потім перед початком вторгнення, і вони не стосуються України.

Це спроба переділити світ і взяти під контроль країни, які вступили в НАТО в 1990-х роках - Польщу, Чехію, країни Балтії. Путін не відмовився від цієї мети. Всі розмови про швидкі переговори поки що ні на крок нас не наблизили до жодного перемир'я. І не варто тішити себе мріями чи надіями на це", - наголосив Княжицький.