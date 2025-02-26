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Білий дім сформує пул медіа, яким дозволять висвітлювати діяльність Трампа

Дар'я Куркіна
26 лютого, 2025 середа
20:20
Світ Дональд Трамп

Адміністрація глави Білого дому Дональда Трампа самостійно почне відбирати медіа, яким дозволятимуть брати участь у президентському журналістському пулі - групу репортерів, які інформують громадськість про повсякденну діяльність президента

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Про це повідомляє The New York Times.

Таким чином, буде порушена багаторічна традиція: протягом довгого часу журналістів для прес-пулу визначає Асоціація кореспондентів Білого дому. Ця 111-річна група представляє медійників, що висвітлюють діяльність адміністрації лідера США.

"Оскільки президенти часто проводять заходи у невеликих приміщеннях, таких як Овальний кабінет, формат пулу гарантує, що громадськість отримає точні коментарі та інформацію щодо дій президента. Репортери пулу, які є свідками подій, поширюють свої репортажі сотням інших новинних агентств, які висвітлюють його", - пояснює NYT.

Однак зміна правил, як підкреслює видання, дозволяє Білому дому взяти більший контроль над тим, які журналісти можуть спостерігати за його діяльністю зблизька й ставити запитання.

У президентський пул найчастіше входять медійники від CNN, Reuters, The Associated Press, ABC News, Fox News і The New York Times.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, зазначена політика прагне дозволити новим медіа "розділити цю дивовижну відповідальність", а "ЗМІ, які були тут роками, все ще братимуть участь у пулі, але нові голоси також будуть вітатися".

Водночас асоціація кореспондентів Білого дому не підтримує таке рішення.

"Цей крок розриває незалежність вільної преси в Сполучених Штатах. Це говорить про те, що уряд обере журналістів, які висвітлюють президента. У вільній країні лідери не повинні мати можливості вибирати власний прес корпус", - висловився президент асоціації й репортер Politico Юджин Деніелс.

  • 12 лютого журналісти АР заявили, що їх не пустили на брифінг в Овальному кабінеті через відмову називати Мексиканську затоку Американською.
  • Потім адміністрація Трампа заборонила допуск журналістів агентства Associated Press до Овального кабінету та на борт президентського літака через те, що в текстах AP залишається назва "Мексиканська затока".
  • Згодом AP подало позов до Окружного суду США у Вашингтоні проти трьох чиновників адміністрації Трампа, вимагаючи відновлення доступу своїх журналістів до президентських заходів.
Теги:
Новини
журналісти
Дональд Трамп
США
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