Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 26 лютого
Увечері середи, 26 лютого, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Так, о 20:32 з’явилася інформація про групу ударних дронів, яка рухалася через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.
Станом на 20:52 повідомлялося, що нові групи ворожих ударних БПЛА заходять на Сумщину. Вже за кілька хвилин ПС повідомили, що дрони рухаються через Шостку та Глухів у напрямку Чернігівщини.
О 20:59 Повітряні сили попередили, що декілька груп ударних безпілотників рухаються через Запорізьку область на Дніпропетровщину.
Згодом у ПС уточнили, що дрони, які летіли на Миколаївщину, продовжують рух у напрямку Кіровоградської області.
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