Актора серіалу "Сексуальна освіта" засудили на 15,5 років

Про це пише BBC News Україна.

Актора засудили за 26 сексуальних злочинів, зокрема у зґвалтуванні учениці, що брала у нього уроки акторської майстерності.

Королівський суд Вулвергемптона оголосив покарання у вигляді 15,5 років за ґратами.

Суддя Ніл Чавла зауважив, що Александр користувався своїм статусом неповнолітньої знаменитості, аби знаходити собі молодих та невинних жертв. Чоловіка назвали на суді "маніпулятивним та хижим", а його злочини, що відбувались неодноразово по відношенню до пʼяти жертв "звичкою, стилем життя".

Перший злочин Вествуд скоїв у віці 10 років, по відношення до дитини, якій було 6 років.

Дії актора завдали значних психологічних травм його жертвам. Суд зачитував заяви про наслідки його насильства, які містили панічні атаки, клаустрофобію тривожності, низьку самооцінку.

У суді звучали оплески під час винесення вироку.

Викладача КНУТКІТ Карпенка - Карого студентки звинувачають у сексуальних домаганнях. Володимир Галицький все заперечує.







