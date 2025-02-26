Актора серіалу "Сексуальна освіта" засудили на 15,5 років
Актора Александра Вествуда, що грав у серіалі "Сексуальна освіта" на Netflix визнали винним у сексуальних злочинах проти дітей та зґвалтуванні
Про це пише BBC News Україна.
Актора засудили за 26 сексуальних злочинів, зокрема у зґвалтуванні учениці, що брала у нього уроки акторської майстерності.
Королівський суд Вулвергемптона оголосив покарання у вигляді 15,5 років за ґратами.
Суддя Ніл Чавла зауважив, що Александр користувався своїм статусом неповнолітньої знаменитості, аби знаходити собі молодих та невинних жертв. Чоловіка назвали на суді "маніпулятивним та хижим", а його злочини, що відбувались неодноразово по відношенню до пʼяти жертв "звичкою, стилем життя".
Перший злочин Вествуд скоїв у віці 10 років, по відношення до дитини, якій було 6 років.
Дії актора завдали значних психологічних травм його жертвам. Суд зачитував заяви про наслідки його насильства, які містили панічні атаки, клаустрофобію тривожності, низьку самооцінку.
У суді звучали оплески під час винесення вироку.
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