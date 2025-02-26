"Балансують між інтересами головних гравців": Джелял про посередництво Туреччини між Україною та РФ

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, Туреччина таку функцію намагалася виконати.

"Ми маємо розуміти, що президент Ердоган, його оточення і команда в першу чергу думають про власні інтереси. І це нормально. Ми також маємо думати про себе, як і кожна країна. І коли є співпадіння таких інтересів, а воно є, тоді ми будемо мати ефект", - сказав Джелял.

Він вважає, що те, що Туреччина має стосунки з РФ, які, можливо, більшості українців не подобаються, допомагає виконувати посередницьку функцію.

Заступник голови Меджлісу зазначив, що жодна європейська країна не може запропонувати себе як посередника.

“Росія просто не буде згодна. Ми будемо, але вони - ні. Тому такі країни як Туреччина, Арабські Емірати чи Саудівська Аравія, які балансують між інтересами різних головних гравців в цій ситуації, вони і є потенційними посередниками. Туреччина для нас найбільш близька”, — зауважив Джелял.

Він нагадав, що Туреччина послідовно підтримує територіальну цілісність України. А під час останнього саміту Кримської платформи Ердоган навіть сказав, що Крим має бути повернутий Україні.

"Це на тлі сьогоднішніх коливань дуже обнадійлива позиція. І Туреччина сьогодні продовжує говорити про те, що “ми готові й надаємо не тільки декларативну, а реальну підтримку”, про яку, напевно, і ми також не можемо поки що відкрито говорити”, —- додав заступник голови Меджлісу.