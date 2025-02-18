Новим послом України в Туреччині стане колишній в'язень Кремля Джелял
Новим послом України в Туреччині стане Наріман Джелял - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу та колишній вʼязень Кремля, якого утримували в неволі три роки
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Туреччині.
"Сьогодні в українській делегації у нас є Нармін Джелял. Він заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Дуже поважна в Україні людина. Він, на жаль, зазнав російських репресій. Був схоплений, коли повертався додому – в наш український Крим. Три роки Наріман пробув у російському ув'язненні просто за те, що він патріот, за свою чітку позицію", - розповів Зеленський.
Наріман Джелял - український політолог і журналіст. З 2013 року очолює інформаційно-аналітичний підрозділ Меджлісу кримськотатарського народу та є заступником голови Меджлісу.
У 2021 році росіяни провели серію обшуків у тимчасово окупованому Криму, затримавши пʼятьох українців, серед яких був Джелял. Ворог сфабрикував справу заступника Меджліса за підозрою у підриві ділянки газопроводу біля Сімферополя - у вересні 2021 року його заарештували.
Повернути Нарімана Джеляла в Україну вдалося 28 червня 2024 року.
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